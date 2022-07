Antalya Büyükşehir Başpehlivanları, 24. Feslikan Yağlı Güreşleri'ndeydi

24. Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçileri yarıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de izlediği güreşlerde başpehlivanlığı finalde Furkan Durmuş Altın'ı yenen Yusuf Can Zeybek kazanırken, kürsüde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3 güreşçisi yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü, Konyaaltı Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşlerine 235 sporcusuyla katıldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan güreşlerde farklı boylarda Büyükşehir Belediyesi güreşçileri elde ettiği başarılar ile göz doldurdu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde sporculara destek için oradaydı. Başkan Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, milletvekilleri, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve belediye başkanlarıyla birlikte Feslikan Er Meydanı'nı dolduran vatandaşları selamladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcusu olan 2022 yılı Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in sakatlığı nedeniyle katılamadığı güreşlere, Büyükşehir Belediyesi güreşçileri damga vurdu.

"BİZİM AMACIMIZ ŞAMPİYONLAR ÇIKARTARAK, GENÇLERİMİZİN BÖYLE SPORTİF FAALİYETLERİ YÖNELMESİDİR"

Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni sonuna kadar izleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Feslikan güreşlerinin çok özel bir yeri olduğuna dikkat çekti. Konyaaltı Belediye Başkanlığı dönemimde 20 yıl bu güreşleri yaptığını aktaran Böcek, "Bin 853 rakımda Kırkpınar havasında güreşler izledik. Güreşçilerimizin yetişmesinde emeği olan başta aileleri olmak üzere Ata sporu güreşe katkı koyan herkese teşekkür ederim. Bugün Büyükşehir Belediyemizin 235 sporcumu Er Meydanı'na çıktı. Bizim amacımız şampiyonlar çıkartarak, gençlerimizin böyle sportif faaliyetleri yönelmesidir. Bu yıl da Kırkpınar da altın kemeri Antalya'mıza Büyükşehir Belediyesi sporcumuz Cengizhan Şimşek getirdi. Feslikan güreşlerinde finale çıkan 4 güreşçiden 3'ü bizim pehlivanımız. Büyükşehir Belediyesi başpehlivanlarımız aynı kulüpte yer almalarına rağmen kıran kırana mücadele ediyorlar. Bizlere böyle güzel güreşler izleten tüm pehlivanlarımız kutluyorum" dedi.

FİNAL KÜRSÜSÜNDE 3 BÜYÜKŞEHİR BAŞPEHLİVANI

Kırkpınar'ı aratmayan güreşlerin yapıldığı güreşlerde, yarı final mücadelesinde Büyükşehir Belediyesi güreşçileri Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban ile de Konyaaltı Belediyesi güreşçisi Furkan Durmuş Altın mücadele etti. Yusuf Can Zeybek ve Furkan Durmuş Altın'ın finale kaldığı başpehlivanlık güreşleri kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yusuf Can Zeybek, güzel bir oyun ile Furkan Durmuş Altın'ı yenerek, 24. Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşlerinin başpehlivanı oldu. Feslikan Yağlı Güreşleri kürsüsünde Büyükşehir Belediyesi sporcuları Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş ve İsmail Balaban kürsüde yer alarak, önemli bir başarıya imza attı. Başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek, kupasını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in elinden aldı.

