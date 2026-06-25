Antakya'da hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Antakya'da yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin Antakya'da olduğu tespit edildi.

ARANAN HÜKÜMLÜNÜN ANTAKYA'DA OLDUĞU BELİRLENDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını Antakya ilçesinde sürdürdü. Yapılan araştırmalarda, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin ilçede olduğu belirlendi. Ekipler, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Şahsın adres ve hareket bilgilerini değerlendiren polis ekipleri, operasyon için harekete geçti.

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Firari hükümlü, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., adli makamlara sevk edildi. Yakalanan hükümlünün, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle ceza infaz sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Adli makamlara sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Böylece hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanmış oldu. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Haber: Hüseyin Zorkun