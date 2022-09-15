Antakya Expo'da Nilgün Belgün Rüzgarı

Türk tiyatro ve sinemasının başarılı isimlerinden Nilgün Belgün, Antakya EXPO alanında sahnelediği gösteri ile Hataylılar'ın büyük beğenisini kazandı.

Aşk ve Komedi isimli gösterisiyle Hataylı sanatseverlerin karşısına çıkan Belgün, yaşamından kesitleri eğlenceli bir dille anlattı.

Çocukluk, gençlik ve oyunculuk yılları ile yaptığı evlilikleri kimi zaman hüzünlü bir dille kimi zamansa kahkahalar eşliğinde anlatan sanatçı, hikayeler arasında yaptığı danslarla da geceye renk kattı.

Yaşamındaki pozitifliği yetiştiği Büyükada mozaiğine bağlayan Belgün, oynadığı dizilerde canlandırdığı Rum karakterlerindeki başarıyı da babaannesini taklit ederek yakaladığını anlattı.

Oyunun 10. yıl dönümünde ilk kez Hatay'da seyirci karşısına çıktığını söyleyen Belgün, "Aşka, sanata ve Atatürk'ün ilkelerine sıkı sıkıya sarılmalıyız. Cumhuriyet kadını olarak ben bunu yapıyorum. Bunu unutmamalıyız. İlkelerimiz hep onun ilkeleridir" diyerek Atatürk'ün izinden gittiğinin altını çizdi.

Yaklaşık iki saat süren oyunun sonunda HATSU Genel Müdür Yardımcısı Hüsna Karayazgan, sahneye koyduğu performanstan dolayı teşekkür ederek sanatçıya çiçek hediye etti.