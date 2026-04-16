Antakya'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi

Antakya'da Kaymakam Abdullah Akdaş başkanlığında 2026 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgulandı ve önleyici tedbirler ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Antakya'da 2026 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Kaymakam Abdullah Akdaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Yılın ilk toplantısına Hatay 1. Aile Mahkemesi Hakimi İrem Nefişan Tekin, Cumhuriyet Savcısı Safure Tuğçe Baş ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, ilçe genelinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgulanırken önleyici tedbirler, toplumsal farkındalık çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
