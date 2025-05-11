Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim

Bakan Şimşek'ten net mesaj: Gerekli tüm adımları atacağız
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor

Anneler Günü'nde Gözyaşlarıyla Adalet Çağrısı

Anneler Günü'nde Gözyaşlarıyla Adalet Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Petek Aksak ve eski sevgilisi tarafından öldürülen Gülden Coni'nin anneleri, Anneler Günü'nde acılarını paylaştı. Aileler, kızlarının kaybıyla geçirdikleri bu özel günde gözyaşlarına hakim olamadı ve adalet çağrısında bulundu.

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 22 yaşındaki Petek Aksak ve eski sevgilisi tarafından öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni'nin annelerinin gözyaşları dinmiyor.

Edirne'de 22 yaşındaki Petek Aksak 13 Nisan 2024'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından, 14 yaşındaki Gülden Coni ise 5 Nisan 2025'te eski sevgilisi tarafından öldürüldü.

Peteğin annesi Pınar Kaçarlar, Gülden'in annesi Zehra Coni ve Gülden'in babaannesi Gülden Coni, Anneler Günü'nde gözyaşlarına hakim olamadı.

Kızlarından ayrı bir Anneler Günü geçirmenin hüznünü yaşadıklarını söyleyen aileler, açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı. Zor anlar yaşayan aileler, adalet çağrısında bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Suç kaydını gören polis ehliyetine 2060 yılına kadar el koydu
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz

Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz...
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.