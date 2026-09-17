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Anne sütünün yetmediği sevimli kuzular biberonla besleniyor

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Anne sütünün yetmediği sevimli kuzular biberonla besleniyor
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üretici Süleyman Akca, genellikle ikiz doğum yapmasıyla bilinen Sakız ırkı koyunun üçüz yavrulamasıyla sürpriz yaşadı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üretici Süleyman Akca, genellikle ikiz doğum yapmasıyla bilinen Sakız ırkı koyunun üçüz yavrulamasıyla sürpriz yaşadı. Annelerinin sütünün yetmemesi üzerine ek besleme yöntemine başvuran Akca, bir aydır kuzuları biberonla besliyor.

İlçeye bağlı Çimentepe Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Süleyman Akca, babasından devraldığı gelenekle Sakız ırkı koyun yetiştiriciliğini sürdürüyor. Bu ırkın genel olarak ikiz yavru dünyaya getirdiğini belirten Akca, bu yıl koyunlarından birinin üçüz yavrulamasıyla sürpriz yaşadı. Üçüz yavrularına annelerinin sütünün yetmemesi üzerine ek besleme yöntemine başvuran Akca, bir aydır kuzuları biberonla besliyor. Biberonu gördükleri anda koşarak gelen ve karınlarını doyurduktan sonra sürüye katılan üçüz kuzular, gün boyu bakıcılarının peşinden ayrılmıyor.

Üçüz yavrulara gözü gibi bakan Süleyman Akca, koyun beslemenin ailesinden gelen bir tutku olduğunu belirterek, "Sakız ırkı koyunlar genelde ikiz yavru verir. Ben de yıllardır bu ırkı besliyorum. Ancak bu yıl koyunlarımdan biri üçüz yavru dünyaya getirdi. Anne sütü üç yavruya yetmeyince biberonla süt vererek beslemeye başladık. Görenlerin de ilgisini çeken bu sevimli kuzularımız artık gün boyu peşimizden ayrılmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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