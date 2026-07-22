Haberler

Anne kedi yavrularıyla Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na sığındı

Anne kedi yavrularıyla Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na sığındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir anne kedi, iki yavrusunu ağzıyla taşıyarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasına sığındı. Vakıf çalışanları, anne kedi ve yavruları için güvenli alan oluşturup bakımlarını üstlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir anne kedi, iki yavrusunu ağzıyla taşıyarak Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasına sığındı. Vakıf çalışanları, anne kedi ve yavruları için güvenli bir alan oluşturdu.

Sabah saatlerinde Siverek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na iki yavrusunu ağzıyla taşıyan anne kedi vakfın giriş kapısından içeri girdi. Durumu fark eden vakıf çalışanları, anne kedi ile yavrularını güvenli bir alana alarak bakımını üstlendi. Anne kedinin yavrularını tek tek ağzıyla taşıyarak vakıf binasına giriş yaptığı anlar ise çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vakıf çalışanları, anne kedi ve yavrularının güvenli alanda misafir edileceğini, ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! 5 ünlü ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın
Düzce'de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar

"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay: Bunu yapma sebepleri duygulandırdı
Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha

Para için her yol mübah mı? Görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Bakanlık yasakladı! Çocukların kullandığı ürün toplatılıyor

Bakanlık yasakladı! Çocukların kullandığı ürün toplatılıyor