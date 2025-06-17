Anne Kedi, Yavrularını Ofise Taşıdı

Anne Kedi, Yavrularını Ofise Taşıdı
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Hatay'da yeni doğum yapan bir anne kedi, yavrularını güvenli bulduğu bir ofise taşıyarak koruma altına aldı. Ofis sahibi Kaan Pırlant, merhametiyle kedilere yuva oldu.

Hatay'da yeni doğum yapan anne Kedi, yavrularını ağzıyla bir ofise taşıdı. Yavrularına yuva olarak ofisi seçen anne kedi ve yavrularına sahip çıkan iş yeri sahibi, merhametiyle yürekleri ısıttı.

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde takdir toplayan bir olay yaşandı. Daha önce bir harabede doğum yapan ve yavrularını telef olan anne kedi, travmatik olayın ardından ilginç bir davranış sergiledi. Kısa bir süre sonra yeniden doğum yapan anne kedi, bu kez yavrularını bölgede bulunan bir iş yerine ağzıyla taşıyarak koruma altına almak istedi. Anne kedinin davranışını merhametle karşılayan iş yeri sahibi Kaan Pırlant, yavruların ve anne kedinin ofiste yaşamasına izin verdi. Kedileri besleyen ve onlara şefkatle yaklaşan Pırlant, anne kedinin yavrularını ağzıyla taşıdığı anlarıysa cep telefonuyla görüntüledi.

Anne kedinin yavrularını iş yerine taşımasına izin veren 23 yaşındaki Kaan Pırlant, "Daha önceden ofisin yan tarafında harabe bir yer vardı. Orada doğum yapmıştı. Sonrasında yavrularının hepsini kaybetti. Hatta bir ölü yavrusunu babamın yanına getirip bırakmıştı. Bir süre sonra tekrar hamile kaldı ve yine doğum yaptı. Ancak bu kez, önceki kötü tecrübesinden dolayı orayı güvenli bulmadı ve doğumdan sonra yavrularını ofise taşımaya başladı. Şu anda dört yavru kedi zaman zaman bizimle birlikte oluyor. Açıkçası ilk başta yavruların canlı olduğunu düşünmedim. Çünkü daha önce ölü bir yavru getirmişti. Ama sonrasında yavrulardan biri miyavlayınca şaşırdım ve hemen telefonumu çıkarıp bu anı kayıt altına aldım. Daha önceden yavrularını kaybettiği için babam sık sık yavrularını buraya getir, burası daha güvenli diyordu. O sözlerden birkaç gün sonra anne kedi gerçekten de yavrularını getirdi. Yavrularını getirmeden önce de burada 2-3 tane daha kedi vardı; siyah-beyaz olanlar da dahil. Onlar gelip mama ve su ihtiyaçlarını karşılayıp gidiyorlardı. Ancak anne kedi doğum yaptıktan ve yavrularını buraya getirdikten sonra, diğer kedilerin yaklaşmasına izin vermiyor. Şu an ofisin içerisinde dört yavru var" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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