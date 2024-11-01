Anne adayları anneliği bu okulda öğreniyor

Kayseri'de Gebe Bilgilendirme Sınıflarında verilen eğitimler sayesinde anne adayları bilinçleniyor, doğum öncesi ve sonrasındaki tüm sorulara yanıt buluyor. Ayrıca okula gelen baba adayları ve diğer ebeveynler de eğitilerek çocuklarını güvenli bir şekilde kucaklarına almaları sağlanıyor.

Kayseri'deki Sağlık Hayat Merkezleri'nde oluşturulan gebe sınıflarında anne adayları ve ebeveynlere verilen eğitimlerle; doğacak çocukların sağlıklı ve güvenli bir şekilde dünyaya gelmeleri ve anne adaylarının kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmayı sağlıyor. Sınıflarda sağlıklı beslenmeden doğum sürecine, emzirmeden yeni doğan bakımına detaylı eğitim verilerek anne adayları en iyi şekilde hazırlanıyor. Gebe Okulu ile hedeflerinin sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğunu aktaran Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özlem Ulutabanca; "Yaklaşık 420 bin nüfusa sahip bir ilçede 27 tane aile sağlığı merkezi ve 2 tane Sağlık Hayat Merkezi'mizle birlikte koruyucu ve önleyici hizmetler vermekteyiz. Kızıklı Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Bilgilendirme Sınıfı'nda sorumlu hekimimiz, 2 eğitimci ebe arkadaşımız ve ihtiyaç halinde psikolog ile diyetisyenimizle birlikte anne adaylarımızın sağlıklı bir gebelik geçirip çocuklarını kucaklarına almalarını hedefliyoruz. Burada gebeliklerinin başlangıcından itibaren gebelik süresince, doğum esnasında ve doğum sonrasında kafalarındaki sorulara cevap veriyoruz. Sağlıklı bir şekilde doğum sonuçlandığında bebekleri ziyaretler yapıyoruz. Amacımız burada; sezaryen artış oranlarını azaltmak ve normal doğuma teşvik etmek ve sağlıklı bir doğum sonrasında da çocuklarını güzel ve sağlıklı bir şekilde anne sütü ile beslenmelerine teşvik etmek. Sağlık Bakanlığımız da bu konuya oldukça hassasiyet göstermekte. biliyorsunuz anne ölümlerini azalttığımız zaman ülkemizin gelişmişlik düzeyi daha da artacak. Çünkü annenin sağlığı toplumun sağlığı için çok önemli. Amacımız sağlıklı bireyler yetiştirmek, bu bireyleri yetiştirecek annelerimizin de sağlıklı ve güvenli bir şekilde doğuma ulaşıp çocuklarını kucaklarına almalarını hedefliyoruz" dedi.

"Riskli gebelik yoksa normal doğum oldukça önemli"

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Semiha Zeynep Özsaydı ise anne adaylarına verilen eğitimlerde normal doğumun önemini aktardıklarını ifade ederek; "Gebe bilgilendirme sınıflarında gebelerimizin yanında gebelerimizin eşlerini ve büyük ebeveynlerini de bilgilendiriyoruz. Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasına yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Doğum öncesi dönemlerde gebelerimiz gebeliği daha rahat geçirebilmeleri için psikologlarımız geliyor ve gebelerimiz bilgilendirme alıyor. Bunun yanında diyetisyenimiz geliyor ve beslenme konusunda eğitimler alıyorlar. Diğer yandan ebe hanımlar eğer herhangi bir engel durum yoksa ve riskli bir gebelik söz konusu değilse hafif egzersizler yaptırıyorlar. Vajinal doğum dediğimiz normal doğumu kolaylaştırmaya yönelik gebelerimize hareketler yaptırıyorlar. Anne sütü çok önemli. 2024 yılında doğum yapan tüm gebelerimiziz hepsi anne sütü vermekte. Sorun yaşayan gebelerimizi ebe hanımlarımız çözdüler. Anne sütü ucuzdur, vermesi kolaydır, içi antikor doludur, bebeği hastalıklardan korur, anne ile bebeğin arasındaki bağı sağlar. Bunları düşündüğünüzde verdiğimiz hizmetin aslında çok geniş yelpazede ve çok kıymetli olduğunu anlayabiliriz" diye konuştu.

"Amacımız bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak"

Doğum öncesi verilen eğitimlerle eşler arasındaki birliktelik ve aile yapısını olumlu yönde etkilediklerini aktaran Ebe Burcu Kılıç, "Eğitimimizin amacı isteğe bağlı sezaryenleri önlemek ve bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak. Çünkü internet ve çevrelerinde inanılmaz bilgi kirliliği var doğumla alakalı. Hiç tecrübe etmemiş gebelerimiz buraya geldiklerinde doğum korkularından bahsediyor. hiç tecrübe etmemişler ama etraftan duydukları bilgilerle kendileri korku ve kaygıya kapılıyorlar. Bizim amacımız bu korku ve kaygılardan kurtulmalarını sağlamak, doğuma doğru bir açıdan bakmalarını sağlamak ve bebeklerine doğal yöntemlerle kavuşmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Sadece gebelere yönelik eğitim vermiyoruz; eşlerini, doğumda ona eşlik edecek kişileri, yanınızda kim olacaksa mutlaka gelsin. Burada onları da bilgilendirelim. Burada aldıkları eğitimlerle bilgi kirliliği ortadan kalkıyor ve yanlış uygulamalara yer verilmiyor. O noktada çok mutluyuz, gelen gebelerimiz gerçekten çok güzel ayrılıyorlar. eşleriyle birlikte geldiklerinde de baba olduklarını burada anlıyorlar. eğer burada eğitime başlamazsak bebek hecelemeye başladığında ancak o zaman anlıyor baba olduğunu. Süreci ne kadar erkene çekersek eşler arasındaki birliktelik, aile yapısını çok güzel bir yönde etkilemiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Verilen eğitimlerin oldukça faydasını gördüğünü kaydeden Anne Adayı Sevgil Çoban, "İlk gebeliğimde eğitim almadım, ikinci gebeliğimde eğitim aldım. Bunun çok tecrübesizliğini gördüm. Tamamen afallamış bir şekilde bebeğimi kucağıma aldım. Burada yaşadığım tecrübenin ikinci gebeliğimde çok faydasını gördüm. Özellikle psikolojik açıdan faydalarını çok gördüm. Doğumdan sonra eve gelerek emzirme eğitimlerinin faydasını gördüm. Tüm süreçte birebir ilgi ve destek gördüm. Tüm gebelere de öneride bulunuyorum bu konuda" şeklinde konuştu.

Anne Adayları Beyza Yıldırım ile Arzu Demir de kendilerine ve bebeklerine yaptıkları en büyük iyiliğin bu okula gelmeleri olduğunu belirtti. - KAYSERİ