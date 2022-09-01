Rusya Büyükelçiliği, Mihail Gorbaçov İçin Yas Defteri Açacak Yerel Haberler Rusya Büyükelçiliği, dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) vefat eden son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov için yas defteri açacağını duyurdu. Rusya Büyükelçiliği, dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) vefat eden son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov için yas defteri açacağını duyurdu. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Moskova'da tedavi gördüğü hastanede 30 Ağustos'ta hayatını kaybeden 91 yaşındaki Mihail Gorbaçov için 3 Eylül Cumartesi günü büyükelçilikte yas defteri açacağını bildirdi. Büyükelçilikten bugün yapılan yazılan açıklama şöyle: "3 Eylül Cumartesi günü saat 9: 00-15: 00 arasında Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un ölümüyle ilgili yas defteri açılacaktır. Başsağlığı mesajları rus-ankara@yandex.ru adresine de gönderilebilir." Kaynak: ANKA / Yerel Mihail Gorbaçov Ankara Eylül Rusya Yerel Güncel Haberler

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