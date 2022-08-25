Ankara yerel haberleri | Yenimahalle'de 50 Bin Porsiyon Aşure Dağıtıldı

Yenimahalle Belediyesi tarafından Muharrem ayı vesilesiyle ilçenin farklı noktalarında toplam 50 bin kap aşure dağıtıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şöyle konuştu:

"FARKLILIKLARIMIZLA GÜZELİZ"

"Muharrem ayının, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Muharrem'in acısı da Ramazan'ın coşkusu da bizimdir. Aşure birçok çeşidin bir araya gelerek oluşturduğu çok lezzetli bir tatlıdır. Biz de tıpkı aşure gibi farklılıklarımızla birlikte güzeliz. İlçemizde 50 bin kişiye aşure ikram ederek, paylaşıma, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek istedik."