Ankara yerel haberleri... Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: 'Türkiye'de Bir İlki Yapacağız; 3 Bin İlkokul Öğrencisinin Yemeklerini Sıralarına Götüreceğiz'

Ankara haberlerine göre Çankaya Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal belediyecilik örneklerini anlatan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Şimdi yine Türkiye’de ilk defa biz yapacağız.12 Eylül’de okullar açılıyor. 3 bin ilkokul öğrencimizin sıcak öğle yemeğini sıralarına kadar götüreceğiz. Velilerimiz çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmeyecek. Hem aile ekonomisine çok büyük katkıda bulunmuş olacağız hem çocuklarımıza üç çeşit sıcak öğle yemeği vereceğiz” dedi.

Çankaya Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal belediyecilik örneklerini anlatan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Şimdi yine Türkiye'de ilk defa biz yapacağız.12 Eylül'de okullar açılıyor. 3 bin ilkokul öğrencimizin sıcak öğle yemeğini sıralarına kadar götüreceğiz. Velilerimiz çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmeyecek. Hem aile ekonomisine çok büyük katkıda bulunmuş olacağız hem çocuklarımıza üç çeşit sıcak öğle yemeği vereceğiz" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konuk olduğu televizyon programında Çankaya Belediyesi'nce hayata geçirilen hizmetleri anlattı.

Hoş geldin Bebek seti hediyesinden, dar gelirli 3 bin 750 hanede bulunan 0-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik süt dağıtımına kadar pek çok çalışma yaptıklarını belirten Taşdelen, 8 yılda 7 yeni kreşi hizmete açarak ilçedeki kreş sayısını 12'ye çıkardıklarını söyledi.

Taşdelen, "Şu anda iki tane kreşimiz inşaat halinde. Bir tanesinin proje çalışması devam ediyor. 15 olacak. Benim dönemimde yeni kreşlerimizi açmaya devam edeceğiz" dedi. Kreş ücretlerini piyasanın çok altında tuttuklarını söyleyen Taşdelen, "Her çocuğumuzun kayıt yaptırabilme imkanı eşit olsun diye noter huzurunda çekiliş yapıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de bir ilki hayata geçireceklerinin altını çizen Alper Taşdelen, "3 bin ilkokul öğrencimizin sıcak öğle yemeğini sıralarına kadar götüreceğiz. Velilerimiz çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmeyecek. Hem aile ekonomisine çok büyük katkıda bulunmuş olacağız hem çocuklarımıza üç çeşit sıcak öğle yemeği vereceğiz" dedi.

İLKOKULDAN ÜNİVERSİTEYE EĞİTİME TAM DESTEK

Belediye olarak her alana yetişmeye çalıştıklarını kaydeden Taşdelen, "8 yıl boyunca 250 devlet okulumuzun tadilatını yaptık. Şu anda 17 okulumuzun tadilatını da biz yapıyoruz" dedi.

Çankaya Akademi olarak başladıkları Destek Eğitim Merkezi'nde 4 bin öğrenciye ücretsiz olarak LGS ve YKS hazırlık kursları vereceklerini anlatan Taşdelen, TED Üniversitesi iş birliği ile 420 yatak kapasiteli öğrenci yurdu açtıklarını, kirada oturan üniversite öğrencilerine burs imkanı sunduklarını ve yıllardır ÇAYED aracılığıyla kirada oturan üniversite öğrencilerine mobilya, beyaz eşya desteği verdiklerini söyledi.

Hafta içi her akşam belediye binasında ve ODTÜ'ye yakın 100. Yıl Çankaya Evi'nde üniversite öğrencilerine bedava akşam yemeği verdiklerini belirten Taşdelen, "Geçen sohbet ettiğim üniversiteli arkadaşım 'Otobüse biniyorum. Gölbaşı'ndan geliyorum, yemeğimi yiyorum ve geri dönüyorum' dedi. Yani bir otobüs geliş gidiş parasına yemeğini yemiş oluyor. Denizli'den, Kütahya'dan, Trabzon'dan, Muş'tan anneler babalardan 'oğlum, kızım sizin belediyede akşam yemeğini yiyormuş, gözümüz arkada kalmıyor' diye teşekkür mektupları alıyorum" diye konuştu.