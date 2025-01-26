Ankara'nın Ormanları Kışla Beyaza Büründü

Ankara'nın yüksek rakımlı ormanlık alanları, kış mevsiminin tüm güzelliklerini gözler önüne serdi. Kar yağışıyla beyaza bürünen ağaçlar ve sabah saatlerinde bölgeyi kaplayan yoğun sis, adeta bir tabiat harikası oluşturdu.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde karın saf beyazı ve çam ağaçlarının yemyeşil tonları, sisin oluşturduğu gizemli atmosferle birleşerek kartpostalları aratmayan manzaralar sundu. Özellikle Kızılcahamam ve Çamlıdere gibi doğasıyla ünlü bölgelerde çekilen görüntüler, izleyenlere huzur dolu anlar yaşattı.

Sis bulutlarının arasından süzülen ağaçlar, zaman zaman doğanın gerçeküstü bir tabloya dönüştüğünü hissettirdi. Güneş ışınlarının sisin arasından süzülmesiyle oluşan büyüleyici manzara, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir görsel şölen niteliği taşıdı. - ANKARA