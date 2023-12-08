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Ankara'nın Mamak Belediyesi 8 mahallede tam saha temizlik çalışması gerçekleştirdi

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Mamak Belediyesi ekipleri, Zirvekent, Yukarı İmrahor, Büyük Kayaş, Köstence, Üreğil, Tepecik, Diriliş ve Altınevler Mahallelerinde tam saha temizlik çalışması gerçekleştirdi. Cadde ve sokakların temizliği yapıldı, duvarlar boyandı, park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Mamak Belediyesi temizlik filosu da detaylı çalışmalara eşlik etti.

Ankara'nın Mamak Belediyesi ekipleri 8 mahallede tam saha temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Zirvekent, Yukarı İmrahor, Büyük Kayaş, Köstence, Üreğil, Tepecik, Diriliş ve Altınevler Mahallelerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Mamak Belediyesi ekipleri, cadde ve sokakların temizliğini yaptı, duvarlar boyandı, park ve bahçelerde bakım, onarım çalışması gerçekleştirildi. Mamak Belediyesi temizlik filosu da detaylı çalışmalara eşlik etti. Temizlik araçları, çöp taksiler, kamyonlar temizlik, bakım ve onarım çalışmaları için görev başındaydı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Köşe bucak temizliklerimiz her mahallemizde devam ediyor. Bazı sokaklara çöp arabaları giremiyor. ya da bir nedenden dolayı o sokağın veya caddenin çöp konteyneri erken doluyor. Mini damperli çöp taksiler büyük çöp araçlarının giremediği bölgelerde hizmet veriyor. Temizlik hizmetimizi hızlı, pratik ve daha tasarruflu bir şekilde yerine getirmemizi vatandaşımızı memnun ediyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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