Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 22 yaşındaki genç muhtar seçildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Yıldırım Özen Mahallesi'nde muhtar seçilen 22 yaşındaki

Hüseyin Ünsal, Kızılcahamam'ın en genç muhtarı oldu.

Kızılcahamam mahalleleri arasında en genç muhtar olan Hüseyin Ünsal bugün mazbatasını alarak mutluluğunu mahalle halkıyla paylaştı. Yıldırım Ören Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ünsal yaptığı açıklamada, "2002 Altındağ doğumluyum Kızılcahamam Yıldırım Ören Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. İlk orta lise tahsilimi Kızılcahamam'da tamamladım. Askerlik görevimi yaptıktan sonra Yıldırım Özen Mahallesi'nde Hayvancılık yaparak geçimimi sağlamaktayım bekarım. Mahalle halkımıza ve bizleri göreve laik gören seçmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Mahallemiz için elimizden gelen ne varsa ayrım yapmadan hizmet için çalışacağım görevimizin bilincinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. İlçemizde de en genç muhtar olmanın da gururunu yaşamaktayım. Bu düşüncelerle tekrar beni bu göreve layık gören köylülerime teşekkürü bir borç bilir hepinizden Allah razı olsun" dedi. - ANKARA