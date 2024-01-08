Ankara Keçiören Belediyesi Alevi Ocakları Buluşması ve Çalıştayı Gerçekleştirildi

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen "Alevi Ocakları Buluşması ve Çalıştayı Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Türkiye'nin birçok yerinden gelen dedelerin, akademisyenlerin ve alevi kanaat önderlerinin katıldığı çalıştayın sonunda değerlendirme toplantısı halka açık olarak yapıldı. Çalıştayın kapanışında katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çalıştayların iki gün sürdüğünü belirterek, "Bu programlar çok önemli. Kendimizi, kültürümüzü, geçmişimizi tanımak ve zincirleri kırmak adına, kafadaki örümcekleri söküp atmak adına önemli. Yıllarca bizi Alevi-Sünni diye ayırıp kardeşliğimize kurşun sıkanların inadına bu çalışmalar çok önemli. Aslında kendimizi tanıyoruz, özümüzü tanıyoruz. Aramızdaki bentleri yıkacak ve fitne tohumlarını söküp atacağız. Hepimiz bu cennet vatanın sahipleriyiz" dedi.

İki gün boyunca devam eden çalıştayda Hünkar Hacıbektaş Veli Evladı ve Serçeşme Vakfı Başkanı Hüseyin Hürrem Ulusoy, Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği Başkanı Hüseyin Öz, Türkiye Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alemdar Yalçın, Hıdır Abdal Ocağı Dedesi Gülağ Öz, Dede Garkın Ocağı Dedesi Hüseyin Dedekargınoğlu, Seyit Nurdede Ocağı Dedesi Baki Güngör, Cemal Abdal Ocağı Dedesi Süleyman Üstüner yer aldı. - ANKARA