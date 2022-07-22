Ankara haberleri: Yenimahalle'de 'Yaza Merhaba' Konseri

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası, Demetevler Cuma Pazar Yeri'nde "Yaza Merhaba Konseri" ile Yenimahallelilere keyifli bir akşam yaşattı.

Yenimahalle Belediyesi, ilçenin çeşitli mahallelerinde yaz boyunca parklarda, açık alanlarda vatandaşları müzikle buluşturmaya devam ediyor. Demetevler sakinleri, Yenimahalle Kent Orkestrası sanatçıları Serdar Şimşek, Sezen Yurtsever ve Cem Özbek'in seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla yazın keyfini açık havada müzik eşliğinde çıkardı. Konser'de yaz akşamının keyfini doyasıya çıkaran vatandaşlar, türkülerin yanı sıra oyun havaları ve halaylarla da eğlendi.

Komşularıyla konsere gelen Birgül Sayın (57), "Evde çok bunalmıştık. Anonsu duydum komşularıma gidelim dedim. Hep birlikte geldik. Birlikte zaman geçirdik, eğlendik. Sanatçılarımızın sesi de çok güzel. Keyifli vakit geçiriyoruz. Başkanımız Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum. Yenimahalle Belediyesi'nin vermiş olduğu hizmetlerden çok memnunuz" dedi.

Yaza Merhaba Konserleri, 24 Temmuz Pazar Varlık Mahallesi, 28 Temmuz Perşembe Şentepe Son Durak, 30-31 Temmuz Cumartesi/Pazar Batıkent Meydan, 2 Ağustos Salı Ragıp Tüzün Parkı, 4 Ağustos Perşembe Serhat Mahallesi'nde 20.30'da devam edecek.

ANKA / Yerel