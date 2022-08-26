Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haberleri! Pursaklar Belediye Başkanı Çetin mezuniyet pikniğinde

Yerel Haberler

Ankara haberleri! Pursaklar Belediye Başkanı Çetin mezuniyet pikniğinde

Ankara gelişmesine göre Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yavuz Sultan Selim Cami Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin mezuniyet pikniğine katıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yavuz Sultan Selim Cami Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin mezuniyet pikniğine katıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yavuz Sultan Selim Cami Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin eğitim döneminin sona ermesiyle birlikte cami yetkilileri tarafından organize edilen piknikte çocuklarla bir araya geldi. Mezuniyet etkinliğine katılan Başkan Çetin, piknikte öğrencilerin arasına karışarak, keyif dolu dakikalar geçirip anı yaşatmak için adına bol bol fotoğraf çektirdi.

"Çocuklarımızla birlikte zaman geçirmeyi çok seviyoruz"

Çocukların enerjilerinin kendilerine güç verdiğini belirten Başkan Çetin, "Çocuklarımızla birlikte zaman geçirmeyi çok seviyoruz. Onların heyecanı ve mutluluğu bizlere güç veriyor. Dinimizi tanıyan, bilen ve yaşayan çocukların yetiştiğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan çocuklarımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyor, sağlık dolu, mutluluk dolu günler geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yavuz Sultan Selim Cami Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title