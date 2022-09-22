Ankara haberi: Yenimahalle'de Konservatuvar Eğitimleri Başladı

Gelen Ankara haberlerine göre Genç tiyatrocu adayları için Yenimahalle Belediyesi ve Sadri Alışık Kültür Merkezi iş birliği ile Yenimahalle’de hayata geçirilen ücretsiz konservatuvar eğitimlerinin ikinci dönemi başladı.

Genç tiyatrocu adayları için Yenimahalle Belediyesi ve Sadri Alışık Kültür Merkezi iş birliği ile Yenimahalle'de hayata geçirilen ücretsiz konservatuvar eğitimlerinin ikinci dönemi başladı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde bulunan Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuvarı'nda 2 yıl boyunca eğitim alacak olan öğrenciler, 1'inci sınıfın ilk dönemini başarıyla tamamlayarak 2'inci döneme geçiş yaptı.

İLK DÖNEMİ TAMAMLADILAR

İlk dönem dersleri olan oyunculuk yöntemleri, doğaçlama, oyunculuk temel teknikleri, dünya tiyatro tarihi, diksiyon, şan, dans derslerini alan öğrenciler, 2'nci dönemde ise temel oyunculuk, role hazırlık, dünya tiyatro tarihi, metin inceleme, diksiyon, şan ve dans dersleri eğitimi alacak.

Eğitimlerin sonunda mezun öğrenciler, Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu kadrosunda oyuncu olarak performanslarını sergileme imkanı bulacak.

"GELECEĞİN SANATÇILARINI YETİŞTİRİYORUZ"

Oyuncu adaylarına başarılar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Konservatuvarımızda 2 uygulama, 2 teorik, 2 etüt sınıfı, kütüphane, dans ve müzik odası bulunuyor. Burada geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz. Yüzlerce başvuru oldu ve genç yeteneklerin aralarından 30 kişi seçildi. Hepsinin hayali başarılı bir oyuncu olmak.İnanıyorum ki içlerinden usta oyuncular çıkacak ve biz de onlarla gurur duyacağız" dedi.