Ankara haberi: Yenimahalle Belediyesi Kendi Çiçeğini Kendi Üretiyor

Ankara haberler... Yenimahalle Belediyesi, Yakacık Mesire Alanı içerisinde bulunan 2 bin 300 metrekarelik serada kendi çiçeğini kendi üretiyor.

Yenimahalle Belediyesi, Yakacık Mesire Alanı içerisinde bulunan 2 bin 300 metrekarelik serada kendi çiçeğini kendi üretiyor.

Toplamda yıllık 2,5 milyon çiçek üretmeyi hedefleyen Yenimahalle Belediyesi, begonya, petunya, tok kadife, vinka, süs lahanası ve hercai menekşe farklı türlerden çiçekleri mevsimine uygun olarak ilçedeki peyzaj çalışmalarında kullanacak.

"YENİMAHALLE'Yİ BİRBİRİNDEN GÜZEL ÇİÇEKLER SÜSLEYECEK"

Tüm iş kollarında tasarrufu ön planda tuttuklarını dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bordürümüzü, kilit taşımızı, betonumuzu, banklarımızı, hijyen malzemelerimizi, maskemizi, personel kıyafetlerimizi kendimiz üretiyoruz. Hizmet araçlarımız kiralık değil. Biz Yenimahalleli hemşerilerimizin parasını onlar için harcıyoruz ve devir tasarruf devri. Zaten çiçeğimizi Yakacık'ta yine kendimiz üretiyorduk, daha fazla üretim yapabilmek için seramızı büyüttük. Yenimahalle'nin sokaklarını, parklarını birbirinden güzel çiçekler süsleyecek" dedi.