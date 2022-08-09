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Ankara haberi | Kahramankazan'da aşure kazanları kaynadı

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Ankara haberi | Kahramankazan'da aşure kazanları kaynadı

Ankara yerel haberi | Kahramankazan Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Kahramankazan Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hazırlanan aşureleri vatandaşlara dağıttı.

Kahramankazan Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure dağıtımı Kahramankazan Salı Pazarı'nda gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye meclis üyeleri, hazırlanan aşureleri vatandaşlara ikram etti. Oğuz, aşureleri vatandaşlara elleriyle dağıttı.

"Aşure paylaşmaktır, dayanışmadır"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu belirterek, "Aşure paylaşmaktır. Aşure birçok yiyeceğin bir araya gelmesiyle oluşan bir lezzetli bir tatlıdır. Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu yüzden bu anlamlı gün bizim için çok önemli. Bu sebeple vatandaşlarımıza aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek istedik" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramankazan Serhat Oğuz Yerel Haberler

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