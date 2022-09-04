Ankara haber: Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'ne Kayıtlar Sürüyor

Ankara haber... Çankaya Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde LGS ve YKS sınavlarına hazırlanacak 4 bin öğrenciye eğitim desteği verecek. Ücretsiz kurs olanağı sunan Çankaya Belediyesinin Destek Eğitim Merkezlerinde, yeni dönem ön kayıtları 10 Eylül'e kadar sürecek.

Çankaya Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde LGS ve YKS sınavlarına hazırlanacak 4 bin öğrenciye eğitim desteği verecek. Ücretsiz kurs olanağı sunan Çankaya Belediyesinin Destek Eğitim Merkezlerinde, yeni dönem ön kayıtları 10 Eylül'e kadar sürecek.

Çankaya Belediyesinin gençlerin eğitimine destek amaçlı hayata geçirdiği Destek Eğitim Merkezlerine kayıtlar 10 Eylül'e kadar sürecek. Merkezlerde eğitim desteği ücretsiz verilecek. 6-7-8. sınıflar için LGS hazırlık kurslarında Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilimler dersleri, 10-11-12. sınıflar ve mezunlar için YKS hazırlık kurslarında ise Türkçe, Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersleri verilecek. Kurslara kayıt yaptırırken öğrencilerden 2 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve ailenin gelir durumunu gösterir belge isteniyor.

10 Eylül 2022 tarihine kadar sürecek başvuru noktaları ise şöyle:

6-7-8. SINIFLAR İÇİN LGS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:

BADEMLİDERE ÇANKAYA EVİ

Şemsettin Günaltay Caddesi No: 35 Park içi Bademlidere

Telefon: 0 312 437 29 69

BİRLİK ÇANKAYA EVİ

Birlik Mahallesi 451.Cadde İnönü Parkı İçi

Telefon: 0 312 495 40 45

ESAT ÇANKAYA EVİ

Muhsin Ertuğrul Mahallesi Bülbülderesi Caddesi No: 131 Esat

Telefon: 0 312 446 75 76

SOKULLU ÇANKAYA EVİ

Harbiye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İlke Sokak No: 107

Telefon: 0 312 480 02 05

10-11-12. SINIFLAR VE MEZUNLAR İÇİN YKS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:

BAYRAKTAR ÇANKAYA EVİ

Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No: 19 Gaziosmanpaşa

Telefon: 0 312 448 27 58

CEBECİ ÇANKAYA EVİ

Kutlugün Sokak No: 14 Cebeci

Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1866

ÖVEÇLER NAZIM HİKMET ÇANKAYA EVİ

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi 1361. Cadde No: 2

Telefon: 0 312 514 14 30

YILDIZ ÇANKAYA EVİ

Sancak Mahallesi Tiflis Caddesi No: 38 Yıldız

Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 4826

YÜZÜNCÜYIL ÇANKAYA EVİ

1534. Cadde No: 3/1 Yüzüncüyıl

Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1849