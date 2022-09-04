Ankara haber: Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'ne Kayıtlar Sürüyor
Yerel Haberler
Ankara haber... Çankaya Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde LGS ve YKS sınavlarına hazırlanacak 4 bin öğrenciye eğitim desteği verecek. Ücretsiz kurs olanağı sunan Çankaya Belediyesinin Destek Eğitim Merkezlerinde, yeni dönem ön kayıtları 10 Eylül'e kadar sürecek.
Çankaya Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde LGS ve YKS sınavlarına hazırlanacak 4 bin öğrenciye eğitim desteği verecek. Ücretsiz kurs olanağı sunan Çankaya Belediyesinin Destek Eğitim Merkezlerinde, yeni dönem ön kayıtları 10 Eylül'e kadar sürecek.
Çankaya Belediyesinin gençlerin eğitimine destek amaçlı hayata geçirdiği Destek Eğitim Merkezlerine kayıtlar 10 Eylül'e kadar sürecek. Merkezlerde eğitim desteği ücretsiz verilecek. 6-7-8. sınıflar için LGS hazırlık kurslarında Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilimler dersleri, 10-11-12. sınıflar ve mezunlar için YKS hazırlık kurslarında ise Türkçe, Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersleri verilecek. Kurslara kayıt yaptırırken öğrencilerden 2 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve ailenin gelir durumunu gösterir belge isteniyor.
10 Eylül 2022 tarihine kadar sürecek başvuru noktaları ise şöyle:
6-7-8. SINIFLAR İÇİN LGS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:
BADEMLİDERE ÇANKAYA EVİ
Şemsettin Günaltay Caddesi No: 35 Park içi Bademlidere
Telefon: 0 312 437 29 69
BİRLİK ÇANKAYA EVİ
Birlik Mahallesi 451.Cadde İnönü Parkı İçi
Telefon: 0 312 495 40 45
ESAT ÇANKAYA EVİ
Muhsin Ertuğrul Mahallesi Bülbülderesi Caddesi No: 131 Esat
Telefon: 0 312 446 75 76
SOKULLU ÇANKAYA EVİ
Harbiye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İlke Sokak No: 107
Telefon: 0 312 480 02 05
10-11-12. SINIFLAR VE MEZUNLAR İÇİN YKS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:
BAYRAKTAR ÇANKAYA EVİ
Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No: 19 Gaziosmanpaşa
Telefon: 0 312 448 27 58
CEBECİ ÇANKAYA EVİ
Kutlugün Sokak No: 14 Cebeci
Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1866
ÖVEÇLER NAZIM HİKMET ÇANKAYA EVİ
Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi 1361. Cadde No: 2
Telefon: 0 312 514 14 30
YILDIZ ÇANKAYA EVİ
Sancak Mahallesi Tiflis Caddesi No: 38 Yıldız
Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 4826
YÜZÜNCÜYIL ÇANKAYA EVİ
1534. Cadde No: 3/1 Yüzüncüyıl
Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1849