Ankara'da araçların çıkamadığı yokuş Türkiye'de gündem oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde özellikle yağışlı havalarda neredeyse hiçbir aracın çıkamadığı dik rampa, bir sosyal medya kullanıcısının ürettiği içeriklerle ülkede gündem oldu. İçerik üreticisi Atilla Karaca, paylaştığı videoların ardından sosyal medya fenomenlerinin gelip videolar çektiğini belirterek, "Şu an Türkiye'nin en popüler yokuşu burası" dedi.

Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi'nde özellikle yağışlı havalarda araçların çıkamadığı dik rampa, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı araçların yokuşu çıkmakta zorlandığı görülüyor. Özellikle yağış sonrası kayganlaşan zeminde yaşanan mücadele, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Bu konu üzerine içerikler üreten Atilla Karaca ise paylaştığı videolarla fenomen oldu. Neredeyse her gün araçların yokuşu çıkıp çıkamadığını telefonuna kaydeden Karaca, bu olay üzerine içerikler üretmeye başladı. Bir gün yokuşu çıkamayan bir kadın sürücünün yokuşu çıkamadığı için ağladığını ve çevresinden yardım istediğini ifade eden Karaca, yokuşun Türkiye'nin en popüler yokuşu haline geldiğini söyledi. Seyranbağları'nda yer alan yokuşu Türkiye'nin gündemine getiren Karaca, "Burada ofisimizi açıyorduk, dışarıdan sesler geldi. Araçların çıkamayışlarını videoya çekip internette paylaştım. Video çok fazla izlendi ve daha fazla talep geldi. Şu an geldiğimiz noktada araç markaları ve sosyal medya fenomenleri buraya gelip video çekiyorlar. Yerler ıslakken yokuşları çıkmak çok zor ama yerler kuruyken kolay. Lastik sesleri ve balata kokuları oluyor. Şu an Türkiye'nin en popüler yokuşu burası. Lastikleri kötü olan araçlar çıkamıyor. Yeni araçlar çıkıyor ama eski araçlar çıkamıyor. Burada bir tane abla ağlıyordu. Bu olay ilk onunla başladı. Ne olduğunu anlamak için yanına gittim. 'Ben buradan çıkamayacağım galiba' dedi. Ben de onu kurtardım" şeklinde konuştu.

"Arabamı burada test etmeliyim dedim"

Aracını test etmek için geldiğini belirten Ada isimli kadın sürücü ise, "Ankara'nın bilinen bu yokuşunu gördüğümde 'Ben de arabamı burada test etmeliyim' dedim. Elektrikli araba testi daha önce görmemiştim, denemek istedim. Biz dün geldik. Bir gün boyunca yağmuru bekledik ama yağmadı. Yağmurlu havada geri geri çıkmaya çalışırken zorlanmıştım. Eğlencenize bakın. Arabanız çıktığında da çıkamadığında da eğleniyorsunuz" diye konuştu.

Gündem olan yokuşu araçların neden çıkamadığı ise Başkentliler arasında tartışma konusu oldu. Dik yokuşları ve hasarlı yollarıyla gündemden düşmeyen Ankara'nın yollarının ne olacağı, vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı