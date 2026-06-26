Ankara Emniyeti'nden AVM'de farkındalık standı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla toplumsal farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilgilendirmek için Yenimahalle'deki bir AVM'de stant kurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirmek adına Yenimahalle'de yer alan bir AVM'de stant kuruldu. Etkinlikte polisler, uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadelede neler yapılması gerektiği ve karşılaştıkları şüpheli durumlarda nasıl davranmaları gerektiği konusunda vatandaşları bilgilendirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı