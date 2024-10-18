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Ankara'da Tır Şoförü Gelin, Düğününde Tırıyla Konvoy Yaptı

Ankara'da Tır Şoförü Gelin, Düğününde Tırıyla Konvoy Yaptı
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Ankara'da tır şoförlüğü yapan Leyla Elaldı, düğününde kendi tırını süsleyerek gelin arabası olarak kullandı. Düğün konvoyu Ankara sokaklarında dolaşırken, çiftin mutluluğu dikkat çekti.

Ankara'da bir kadın tır şoförü, kullandığı tırı süsleyerek düğün arabası yaptı. Tır, konvoyun başında, Ankara sokaklarında dolaştı.

Ankara'da tır şoförlüğüyle geçimini sürdüren çift, düğünlerinde Leyla Elaldı'nın tırını süsleyerek düğün arabası olarak kullandı. Mutlu çift, Leyla Elaldı'nın sürdüğü tırla konvoya katılarak düğünün yapılacağı alana gitti.

"Her şey çorap söküğü gibi birden gelişti"

Hem nikahında hem de düğününde tırını gelin arabası olarak kullandığını belirten Elaldı, "Sosyal medya hesabımdan soru cevap etkinliği yaparken eşimin kız kardeşi 'yengem olur musun' demişti. Ben de 'ablan olarak kalayım' demiştim ancak sonra abisiyle tanıştırınca her şey çorap söküğü gibi birden gelişti. Bir baktık nikah masasındayız, bir baktık düğün salonundayız. Kendi aracımı gelin arabası yapmak müthiş bir duygu" diye konuştu.

"Kendi işimizi yaparak dünyayı keşfedeceğiz"

Damat Emre Seçkin ise "5-6 aydır sürekli yurt dışında olduğumuz için ailelerimize vakit ayıramadık. Zaten sürekli yurt dışındayız. Hafta sonları istirahatlerimizde yurt dışında farklı ülkelerde yine balayı yapabiliriz ama daha çok ailemizle vakit geçirmek için balayı planı yapmadık. Eşimle birlikte dünyayı keşfetmek istiyoruz. Kendi aracımızla, kendi işimizi yaparak dünyayı keşfedeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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