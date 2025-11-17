Haberler

Ankara'da Tabela Akımına Balık Asarak Farklı Bir Boyut Kazandırdılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki popüler Kızılay yön tabelasına bir balık restoranı sahibi kardeşler, 1.30 metrelik Akya balığı asarak akıma yeni bir soluk getirdi. Sosyal medyada viral hale gelen tabela ile ilgili yapılan bu yaratıcı jest, gençlerden de ilgi gördü.

Ankaralı bir esnaf popüler hale gelen sokak tabelasına balık asarak tabela akımına son noktayı koymak istedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi'nde bulunan Kızılay yön tabelası sosyal medyada viral oldu. Gençlerin asılarak fotoğraf çekindiği tabela kısa sürede bir akım haline dönüştü. Kızılay Tabelası akımına Ankara'da balık restoranı işleten kardeşler de katıldı. Başkentte uzun süredir balıkçılık yaptıklarını ifade eden iki kardeş, yanlarında getirdikleri 1 metre 30 santimlik Akya balığını Kızılay tabelasına asarak akıma farklı bir boyut kazandırdı. Akya balığını tabela üzerine asarak poz veren balıkçı kardeşler, 'Akıma son noktayı koyuyoruz' diyerek vatandaşların ilgisini topladı.

"Tabela akımına son noktayı koymak istedik"

En taze balığın Ankara'da yenildiğini belirten balıkçı Mehmet Gezen, "Kardeşimle birlikte Ankara'da bir balıkçı restoranı işletiyoruz ve sosyal medyada balıkla ilgili videolar paylaşıyoruz. Balığın iyisi Ankara'da yenir ve biz bunu birçok kez ispatlamış durumdayız. Ankara'da İç Anadolu'ya dağıtılan bir balık hali mevcut. Önce balıklar buraya gelir, en tazelerini biz alırız, sonra kalanı İç Anadolu'ya göndeririz. O yüzden akım olan tabelanın önünde balığın iyisi Ankara'da yeniri ispatlamak istedik. Bence çok eğlenceli bir akım oldu. Gençlerimiz burada eğleniyor, hiç kimseye zararları yok. Daha önce de Dubai çikolatasını, hamsili Dubai çikolatası yaparak akıma son noktayı koymuştuk. Popüler olan tabelaya da balık asarak tabela akımına son noktayı koymak istedik" açıklamalarında bulundu.

"Tabelaya balık asarak akıma başka bir detay kattıklarını düşünüyorum"

Kızılay tabelasına balık asılmasının akıma farklı bir detay kattığını ifade eden Buse Yaşıt, "Tabelanın bu kadar popüler olmasının sebebini bilmiyorum. Bence öbür tabelalara göre daha işlek bir yerde olması ve daha dikkat çekici görülmesi yüzünden popüler oldu. Buraya yemek yemeye gelmiştik, tabelanın nerede olduğunu bilmiyorduk. Tabelaya balığın asıldığını gördük, biz de fotoğraf çekinmek istedik. Tabelaya balık asarak akıma farklı bir detay kattıklarını düşünüyorum, bence özgün bir fikir" ifadelerinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para sokacak
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Denizli'de 5 toprak küpün içerisinde insana ait kemik parçaları bulundu

5 toprak küpün içerisinde insana ait kemik parçaları bulundu
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.