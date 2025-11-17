Ankara'da Tabela Akımına Balık Asarak Farklı Bir Boyut Kazandırdılar

Ankaralı bir esnaf popüler hale gelen sokak tabelasına balık asarak tabela akımına son noktayı koymak istedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi'nde bulunan Kızılay yön tabelası sosyal medyada viral oldu. Gençlerin asılarak fotoğraf çekindiği tabela kısa sürede bir akım haline dönüştü. Kızılay Tabelası akımına Ankara'da balık restoranı işleten kardeşler de katıldı. Başkentte uzun süredir balıkçılık yaptıklarını ifade eden iki kardeş, yanlarında getirdikleri 1 metre 30 santimlik Akya balığını Kızılay tabelasına asarak akıma farklı bir boyut kazandırdı. Akya balığını tabela üzerine asarak poz veren balıkçı kardeşler, 'Akıma son noktayı koyuyoruz' diyerek vatandaşların ilgisini topladı.

"Tabela akımına son noktayı koymak istedik"

En taze balığın Ankara'da yenildiğini belirten balıkçı Mehmet Gezen, "Kardeşimle birlikte Ankara'da bir balıkçı restoranı işletiyoruz ve sosyal medyada balıkla ilgili videolar paylaşıyoruz. Balığın iyisi Ankara'da yenir ve biz bunu birçok kez ispatlamış durumdayız. Ankara'da İç Anadolu'ya dağıtılan bir balık hali mevcut. Önce balıklar buraya gelir, en tazelerini biz alırız, sonra kalanı İç Anadolu'ya göndeririz. O yüzden akım olan tabelanın önünde balığın iyisi Ankara'da yeniri ispatlamak istedik. Bence çok eğlenceli bir akım oldu. Gençlerimiz burada eğleniyor, hiç kimseye zararları yok. Daha önce de Dubai çikolatasını, hamsili Dubai çikolatası yaparak akıma son noktayı koymuştuk. Popüler olan tabelaya da balık asarak tabela akımına son noktayı koymak istedik" açıklamalarında bulundu.

"Tabelaya balık asarak akıma başka bir detay kattıklarını düşünüyorum"

Kızılay tabelasına balık asılmasının akıma farklı bir detay kattığını ifade eden Buse Yaşıt, "Tabelanın bu kadar popüler olmasının sebebini bilmiyorum. Bence öbür tabelalara göre daha işlek bir yerde olması ve daha dikkat çekici görülmesi yüzünden popüler oldu. Buraya yemek yemeye gelmiştik, tabelanın nerede olduğunu bilmiyorduk. Tabelaya balığın asıldığını gördük, biz de fotoğraf çekinmek istedik. Tabelaya balık asarak akıma farklı bir detay kattıklarını düşünüyorum, bence özgün bir fikir" ifadelerinde bulundu. - ANKARA