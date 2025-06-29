Ankara'da Renkli Figür Mağazası Açılışı Yapıldı

Ankara'da Renkli Figür Mağazası Açılışı Yapıldı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir figür mağazasının açılışı sırasında kostüm sanatçılarının katılımı ile renkli görüntüler ortaya çıktı. Açılışta çizgi dizi ve anime karakterleri hayata geçirildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir figür mağazasının açılış törenine kostüm sanatçıları katıldı. Bu katılım, açılışta renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara'da bir figür mağazasının açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Birçok kişi açılışa, çizgi dizi ve anime karakterlerinin kostümlerini giyerek katıldı. Figürleri canlandıran kostüm sanatçıları dans ederek eğlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, birçok şarkı eşliğinde dans edildi. Açılıştaki kostümleri görenler ise o anları kayıt altına aldı. Öte yandan, mağaza sahibi tarafından açılışa katılanlara soğuk meşrubat ikram edildi.

"Gençlere eğlence olur diye açtık"

Küçük yaşlardan beri anime ve metal müziklere ilgi duyduğunu belirten Pelin Su Çelebi, "Anneme bir dükkan açalım dedim. Annemin de böyle şeylere ilgisi var. Gençlere eğlence olur diye açtık. Önce Etlik'te açtık. Ondan sonra ortamı gördük. Arkadaşlarımızın çok yardımı oldu. Şimdiyse Kızılay'a taşındık. Burada devam ediyoruz. Bu açılışın amacı eğlenmek. 5 yaşından başlayıp 40 yaşına kadar ilgi duyuyorlar. Tepkiler çok güzel. Ortam onlara hem sosyalleşecek hem de arkadaş edinecek bir imkan sağlıyor" diye konuştu.

"Uzun zamandır yapmak istiyordum"

Kostüm sanatçısı Pelin Eğilmezkol ise kostümünü giydiği karakteri çok sevdiğini belirterek, "Bayağı sevdiğim bir karakter. Uzun zamandır yapmak istiyordum ama yapamamıştım. 'Ganyu' karakterini canlandırıyorum. Kostümü ben hazırlamadım yurt dışından satın aldım" ifadelerini kullandı.

"Havacı astsubaylar çok ilgimi çekiyordu"

Kostümünü evde kendisinin diktiğini aktaran Efe Gizlici ise "Nişanlım ile diktik. Havacı astsubaylar çok ilgimi çekiyordu. Ben de böyle bir şey yapmak istedim" dedi.

Açılışta birçok kostüm sanatçısı sıcak havaya aldırış etmeden saatlerce dans etti. Eğlencelerine sokaktan geçen insanların da dahil olmasıyla renkli anlar oluştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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