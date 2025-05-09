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Ankara'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

Ankara'da Öğrencilere Trafik Eğitimi
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Evren ilçesinde Trafik Büro ekipleri, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere trafik eğitimi vererek emniyet kemeri, güvenli geçiş noktaları ve trafik işaretleri gibi konularda bilgilendirdi.

Ankara'nın Evren ilçesinde Trafik Büro ekipleri, Karayolu Trafik Haftası'nda öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Evren İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro personeli tarafından Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli kademelerdeki öğrencilere eğitim verildi. Eğitimde polisler, emniyet kemerinin önemi, güvenli geçiş noktaları ve kurallarının yanı sıra trafikte dikkat dağıtan telefon, alkol gibi zararlı unsurları, trafik işaret levhalarının önemi ve anlamlarını, trafik dedektifliğini öğrencilere anlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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