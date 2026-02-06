Haberler

Ankara'da öğrencilerden 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Güncelleme:
Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehitlik Ortaokulu'nda öğrenciler, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler 3. yılında anılıyor. Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehitlik Ortaokulu'nda depremde hayatını kaybedenler için sabah 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından 6 Şubat depremine Malatya'da yakalanan öğretmen Semra Demirhan Yıldız bir konuşma gerçekleştirdi. Yıldız, "Görev yaptığım okuluma, yanımda duran, karşıma çıkan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim, hayatının kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Yakınlarını kaybedenlere ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yüce Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bir daha böyle acılarla, böyle afetlerle sınamasın" diye konuştu.

Yıldız'ın konuşmasının ardından ilk ders zili çaldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
