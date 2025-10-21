Ankara'da Motosikletli Saldırganlar Yakalandı

Ankara Valiliği, Ankara'da motosikletli kişilerce bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırının faillerinin yakalandığını duyurdu.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı üzerinde motosikletli kişilerce bir eğlence mekanı ile yakındaki bir iş yerinin kurşunlandığı olaya ilişkin paylaşım yaptı. Valilik, yürütülen operasyon ile şüphelilerin polis ekiplerince kısa sürede yakalandığını açıkladı.

"Şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır"

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Çankaya ilçesi GMK Bulvarında 18 Ekim tarihinde motosikletli kişilerce bir eğlence mekanı ve yakındaki bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yürütülen operasyon sonucu şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayın, taraflar arasında daha önce yaşanan hesap anlaşmazlığından kaynaklandığı belirlenmiş olup, konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." - ANKARA