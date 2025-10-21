Haberler

Ankara'da Motosikletli Saldırganlar Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valiliği, motosikletli kişilerin bir eğlence mekanına düzenlediği silahlı saldırının faillerinin kısa sürede yakalandığını açıkladı. Olayın, daha önce yaşanan hesap anlaşmazlıklarından kaynaklandığı belirlendi.

Ankara Valiliği, Ankara'da motosikletli kişilerce bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırının faillerinin yakalandığını duyurdu.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı üzerinde motosikletli kişilerce bir eğlence mekanı ile yakındaki bir iş yerinin kurşunlandığı olaya ilişkin paylaşım yaptı. Valilik, yürütülen operasyon ile şüphelilerin polis ekiplerince kısa sürede yakalandığını açıkladı.

"Şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır"

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Çankaya ilçesi GMK Bulvarında 18 Ekim tarihinde motosikletli kişilerce bir eğlence mekanı ve yakındaki bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yürütülen operasyon sonucu şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayın, taraflar arasında daha önce yaşanan hesap anlaşmazlığından kaynaklandığı belirlenmiş olup, konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Aşk ve Gözyaşı'nda senarist krizi: Yeni bölüm yayın tarihi değişti

ATV'nin popüler dizisinde kriz büyüdü: Yeni bölüm iptal edildi
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.