Ankara'da Motosikletli Kurye Hayatını Kaybetti

Ankara'da feci kaza kamerada: 1 ölü

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklekli kurye hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 10 Mayıs Cumartesi saat 22.00 sıralarında Eryaman Mahallesi Erturulbey Caddesi üzerinde, alkollü olduğu iddia edilen 06 ES 2006 plakalı otomobil sürücüsü, kurye Söner Demir'in kullandığı 06 DKF 930 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Söner Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Demir, bugün ikindi namazına müteakiben Sincan Çimşit Mezarlığı'nda sevenleri tarafında toprağa verildi.