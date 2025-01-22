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Ankara'da milli yas nedeniyle yarıya indirilen bayraklar havadan görüntülendi

Ankara'da milli yas nedeniyle yarıya indirilen bayraklar havadan görüntülendi
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından Ankara'da yarıya indirilen bayraklar havadan görüntülendi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından Ankara'da yarıya indirilen bayraklar havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı. Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde güneşin batışına kadar gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi. Ankara'nın simge noktalarında ve kamu binalarında yarıya indirilen bayraklar havadan görüntülendi. Görüntülerde 50. Yıl Parkı, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Kalesi'ndeki bayraklar yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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