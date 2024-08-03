Ankara'da İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi

Ankara'da Memur-Sen öncülüğünde toplanan kalabalık, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast nedeniyle ABD Büyükelçiliğine yürüyerek, Filistin halkına destek mesajları verdi.

Ankara'da Memur-Sen öncülüğünde toplanan grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması sonucu şehit edildiği saldırıyı protesto etti. Memur-Sen tarafından 'Nehirden denize özgür Filistin' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe, AK Parti 28. Dönem İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ile kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tuğba Altınok Camii'nde bir araya gelen grup, ellerinde afişler, Türk ve Filistin bayraklarıyla ABD Büyükelçiliğine kadar slogan atarak yürüdü. Programa telekonferans yöntemiyle Katar'dan bağlanan İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Haniye kalabalığa seslendi.

"İsrail pes etmiştir"

Toplanan grubu selamlayan Heniyye, "Size binlerce selam olsun kardeşlerim. Sultan Abdulhamid'in, Recep Tayyip Erdoğan'ın beldesi olan Türkiye. Sizi Filistin'deki bütün şehitler adına selamlıyorum. Bugün büyük şehit İsmail Heniyye'nin anılması üzerine bir araya geldiğiniz için şeref duyuyorum. Babamın en son vasiyetinin gerçekleştirilmesi için ve babamın, 'İsrail'i asla tanımayacağız ve asla pes etmeyeceğiz' sözlerinin üzerine bir arada duruyoruz. Bu söylem karşısında İsrail pes etmiştir. Şehitlerin şahadeti karşısında yenilmiştir" diye konuştu.

"Gazze kazanacak, işgalciler yenilecek"

Gazze'deki soykırımın başladığı tarihten itibaren Gazze'de 50 bini aşkın şehit olduğunu vurgulayan Heniyye, "100 bine aşkın yaralı mevcut. Gazze kuşatması ve onların açlığa maruz bırakılması devam ediyor. İşgalci zannediyor ki Filistin'i dize getirecek. Bu ihtilalde bu işgalciler bilmiyor ki Filistin'de Gazze kazanacak, işgalciler yenilecek. Türkiye gibi büyük bir ülkenin milleti olan kardeşlerim. Komutan İsmail'in çağrısına kulak vererek toplanan kardeşlerim. Gazze'nin zaferinin kutlamalarını hep beraber yapacağız" dedi. - ANKARA