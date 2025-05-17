Ankara'da İki Grup Arasında Kavga: Polis Müdahale Etti

Ankara'da İki Grup Arasında Kavga: Polis Müdahale Etti
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek kavgayı büyümeden engelledi ve olayla ilgili şahısları gözaltına aldı.

Ankara'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, iki grup arasından çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga büyümeden engellenirken, olaya karışan şahıslar gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Yerel
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