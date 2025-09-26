Haberler

Ankara'da İki Baklava Firmasında Gıda Boyası Tespit Edildi

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren iki baklava firmasının ürünlerinde gıda boyası kullanıldığını açıkladı. Hacıoğlu Baklava ve Gaziantepli Meşhur Baklavacı'nın ürünleri listede yer aldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı 'taklit veya tağşiş yapılan gıdalar' listesine göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren 2 işletmenin ürünlerinde de uygunsuzluk tespit edildi. Bakanlığın açıkladığı listeye göre Hacıoğlu Baklava Börek Burma Kadayıf Gıda İnşaat Emlak Nakliyat Kuyumculuk Mimarlık Müh. Tic. Ltd. Şti.'ye ait 'fıstıklı special baklava' ile Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta-Abdullah Çopur'a ait 'fıstıklı sarı burma baklavada' gıda boyası tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
