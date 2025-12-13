Ankara'da Filistinli şehitlerin anısına "Meryem" isimli tiyatro oynandı
Ankara'da Filistinli şehitler anısına yazılan "Meryem" isimli tiyatro oyunu oynandı.
Ankara MEB Şura Salonu'nda Filistinli şehitler anısına Mustafa Alican tarafından yazılan "Meryem" isimli tiyatro oyunu oynandı. Tiyatroya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyunda, Filistin'de hayatını kaybedenler anıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel