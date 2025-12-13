Haberler

Ankara'da Filistinli şehitlerin anısına "Meryem" isimli tiyatro oynandı

Ankara'da Filistinli şehitler anısına yazılan "Meryem" isimli tiyatro oyunu oynandı.

Ankara'da Filistinli şehitler anısına yazılan "Meryem" isimli tiyatro oyunu oynandı.

Ankara MEB Şura Salonu'nda Filistinli şehitler anısına Mustafa Alican tarafından yazılan "Meryem" isimli tiyatro oyunu oynandı. Tiyatroya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyunda, Filistin'de hayatını kaybedenler anıldı. - ANKARA

