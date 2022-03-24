Ankara'da EGO otobüslerinde 24 saat ulaşım tekrar başlıyor

ULUS, BARTIN (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) pandemi nedeniyle ara verilen 24 saat ulaşım uygulamasına normalleşme süreciyle birlikte 29 otobüs hattında 112 servisle tekrar başlandığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) normalleşme sürecine geçilmesi ve sürecin olumsuz etkilerinin azalması üzerine gece ulaşımında yeni düzenleme yaptı. Ankara halkından gelen talep üzerine EGO Genel Müdürlüğü, 26 Mart Cumartesi gününden itibaren 29 gece servis güzergahında 112 adet servisle 24 saat ulaşım hizmetini yeniden başlatma kararı aldı. ABB, açıklamasında EGO Genel Müdürlüğünün ayrıca önümüzdeki süreçte ihtiyaca göre servis saatlerinin yeniden düzenlenebileceğini aktarırken güzergah durumu ve talepler doğrultusunda servis sayılarında artış ya da azalma yönünde değişiklik yapacağını belirtti.

ABB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pandemi döneminde yaşanan yolcu sayısının yüzde 84 azalması nedeniyle gece seferlerini 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla durduran ve kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle de 21 Eylül 2021 tarihinden itibaren en son saat 01.30'da hareket eden EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüsler 26 Mart 2022 Cumartesi günü 00.00 itibarıyla saat 01.30, 03.30 ve 05.30 aralıklarında belirlenen semtlerden ve Ulus- Kızılay duraklarından karşılıklı olarak hareket edecek"

Semt, güzergah ve sefer saatleri ise şöyle:

"- 107-6 Ulus- Gölbaşı TOKİ- Gölbaşı

(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Ulus (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt

155-6 Ulus - Sokullu - Atatürk Sitesi

(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Ulus (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt

183-6 Ulus - Sinan Cad. - Dikmen

(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Ulus (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt

185-6 Ulus - Oran Sitesi

(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Ulus (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt

201-6 Batıkent-Demetevler-Yenimahalle-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

(03: 00,04: 30) Kızılay (03: 30,05: 00) Semt

253-6 Kızılay - İncirli - Atapark

(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00 ) Semt

261-6 Kızılay - Kasalar

(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt

266-6 Kızılay - Ulus - Sanatoryum Cad. - Bağlum

(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt

279-6 Kızılay - Yükseltepe

(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt

284-6 Kızılay - Esertepe - Ovacık

(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt

288-6 Kızılay - Refik Saydam Cad. - Ovacık

(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt

318-6 Ulus - Sıhhiye - Kızılay - Bağcılar

(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Ulus (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt

321-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Karapürçek - Beşikkaya - Başak Mah. - Altmışevler (00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt

334-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Mamak - Boğaziçi - Akşemsettin - Zirvekent (00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt

341-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Ege Mah. - Misket Mah.

(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt

355-6 Kızılay - Sıhhiye - Uluszerdalitepe - Yeşilbayır - Mamak

(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt

403-6 Gülpınar - Güneşevler - Altınpark - Kızılay - Atakule - Birlik Mah.

(00: 00, 01: 30, 03: 00, 04: 30) Kızılay (00: 30, 02: 00, 03: 30 05: 00) Semt

415-6 Aktepe - Yeşiltepe - Ulus - 15 Temmuz Kızılay M.İ. Meydanı

(00: 00, 01: 30, 03: 00, 04: 30) Kızılay (00: 30, 02: 00, 03: 30 05: 00) Semt

439-6 Pursaklar - Ayyıldız Mah. - Ulus - Kızılay

(00: 00, 01: 30, 03: 00, 04: 30) Kızılay (00: 30, 02: 00, 03: 30 05: 00) Semt

454-6 Örnek - Kızılay - Öveçler - Lizbon Cad.

(00: 00, 01: 30, 03: 00, 04: 30) Kızılay (00: 30, 02: 00, 03: 30 05: 00) Semt

481-6 Uyanış - Asfalt - Kızılay - Balgat - Ceyhun Atuf Kansu Cad.

(00: 00, 01: 30, 03: 00, 04: 30) Kızılay (00: 30, 02: 00, 03: 30 05: 00) Semt

482-6 Uyanış - Hacıkadın - Ulus - Kızılay

(00: 00, 01: 30, 03: 00, 04: 30) Kızılay (00: 30, 02: 00, 03: 30 05: 00) Semt

486-6 Yıldırım Beyazıt Üniv. - Dumlupınar - Saray - Ulus - Sıhhıye

(00: 00, 01: 30, 03: 00, 04: 30) Kızılay (00: 30, 02: 00, 03: 30 05: 00) Semt

504-6 Yenikent - Ortapınar TOKİ - İlksan TOKİ - Sıhhıye

(01: 00,03: 00,05: 00 ) Ulus (00: 00,02: 00,04: 00,05: 45) Semt

510-6 Sincan - Sıhhıye

(01: 00,03: 00,05: 00 ) Ulus (00: 00,02: 00,04: 00,05: 45) Semt

523-6 Sincan - Polatlı - 2. Cad. - Sıhhıye

(01: 00,03: 00,05: 00 ) Ulus (00: 00,02: 00,04: 00,05: 45) Semt

525-6 Fatih - Plevne Mah. - Sıhhıye

(01: 00,03: 00,05: 00 ) Ulus (00: 00,02: 00,04: 00,05: 45) Semt

540-6 Eryaman - Sıhhıye

(01: 00,03: 00,05: 00 ) Ulus (00: 00,02: 00,04: 00,05: 45) Semt

602-6 Sıhhiye-Kızılay-Beytepe-Çayyolu-Yaşamkent

(03: 00,05: 00 ) Kızılay (02: 00-04: 00 ) Semt" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel