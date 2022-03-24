Ankara'da EGO otobüslerinde 24 saat ulaşım tekrar başlıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) pandemi nedeniyle ara verilen 24 saat ulaşım uygulamasına normalleşme süreciyle birlikte 29 otobüs hattında 112 servisle tekrar başlandığını açıkladı.
ULUS, BARTIN (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) pandemi nedeniyle ara verilen 24 saat ulaşım uygulamasına normalleşme süreciyle birlikte 29 otobüs hattında 112 servisle tekrar başlandığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) normalleşme sürecine geçilmesi ve sürecin olumsuz etkilerinin azalması üzerine gece ulaşımında yeni düzenleme yaptı. Ankara halkından gelen talep üzerine EGO Genel Müdürlüğü, 26 Mart Cumartesi gününden itibaren 29 gece servis güzergahında 112 adet servisle 24 saat ulaşım hizmetini yeniden başlatma kararı aldı. ABB, açıklamasında EGO Genel Müdürlüğünün ayrıca önümüzdeki süreçte ihtiyaca göre servis saatlerinin yeniden düzenlenebileceğini aktarırken güzergah durumu ve talepler doğrultusunda servis sayılarında artış ya da azalma yönünde değişiklik yapacağını belirtti.
ABB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Pandemi döneminde yaşanan yolcu sayısının yüzde 84 azalması nedeniyle gece seferlerini 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla durduran ve kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle de 21 Eylül 2021 tarihinden itibaren en son saat 01.30'da hareket eden EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüsler 26 Mart 2022 Cumartesi günü 00.00 itibarıyla saat 01.30, 03.30 ve 05.30 aralıklarında belirlenen semtlerden ve Ulus- Kızılay duraklarından karşılıklı olarak hareket edecek"
Semt, güzergah ve sefer saatleri ise şöyle:
"- 107-6 Ulus- Gölbaşı TOKİ- Gölbaşı
(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Ulus (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt
155-6 Ulus - Sokullu - Atatürk Sitesi
(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Ulus (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt
183-6 Ulus - Sinan Cad. - Dikmen
(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Ulus (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt
185-6 Ulus - Oran Sitesi
(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Ulus (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt
201-6 Batıkent-Demetevler-Yenimahalle-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
(03: 00,04: 30) Kızılay (03: 30,05: 00) Semt
253-6 Kızılay - İncirli - Atapark
(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00 ) Semt
261-6 Kızılay - Kasalar
(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt
266-6 Kızılay - Ulus - Sanatoryum Cad. - Bağlum
(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt
279-6 Kızılay - Yükseltepe
(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt
284-6 Kızılay - Esertepe - Ovacık
(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt
288-6 Kızılay - Refik Saydam Cad. - Ovacık
(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt
318-6 Ulus - Sıhhiye - Kızılay - Bağcılar
(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Ulus (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt
321-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Karapürçek - Beşikkaya - Başak Mah. - Altmışevler (00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt
334-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Mamak - Boğaziçi - Akşemsettin - Zirvekent (00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt
341-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Ege Mah. - Misket Mah.
(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt
355-6 Kızılay - Sıhhiye - Uluszerdalitepe - Yeşilbayır - Mamak
(00: 00,01: 30,03: 00,04: 30) Kızılay (00: 30,02: 00,03: 30,05: 00) Semt
403-6 Gülpınar - Güneşevler - Altınpark - Kızılay - Atakule - Birlik Mah.
(00: 00, 01: 30, 03: 00, 04: 30) Kızılay (00: 30, 02: 00, 03: 30 05: 00) Semt
415-6 Aktepe - Yeşiltepe - Ulus - 15 Temmuz Kızılay M.İ. Meydanı
(00: 00, 01: 30, 03: 00, 04: 30) Kızılay (00: 30, 02: 00, 03: 30 05: 00) Semt
439-6 Pursaklar - Ayyıldız Mah. - Ulus - Kızılay
(00: 00, 01: 30, 03: 00, 04: 30) Kızılay (00: 30, 02: 00, 03: 30 05: 00) Semt
454-6 Örnek - Kızılay - Öveçler - Lizbon Cad.
(00: 00, 01: 30, 03: 00, 04: 30) Kızılay (00: 30, 02: 00, 03: 30 05: 00) Semt
481-6 Uyanış - Asfalt - Kızılay - Balgat - Ceyhun Atuf Kansu Cad.
(00: 00, 01: 30, 03: 00, 04: 30) Kızılay (00: 30, 02: 00, 03: 30 05: 00) Semt
482-6 Uyanış - Hacıkadın - Ulus - Kızılay
(00: 00, 01: 30, 03: 00, 04: 30) Kızılay (00: 30, 02: 00, 03: 30 05: 00) Semt
486-6 Yıldırım Beyazıt Üniv. - Dumlupınar - Saray - Ulus - Sıhhıye
(00: 00, 01: 30, 03: 00, 04: 30) Kızılay (00: 30, 02: 00, 03: 30 05: 00) Semt
504-6 Yenikent - Ortapınar TOKİ - İlksan TOKİ - Sıhhıye
(01: 00,03: 00,05: 00 ) Ulus (00: 00,02: 00,04: 00,05: 45) Semt
510-6 Sincan - Sıhhıye
(01: 00,03: 00,05: 00 ) Ulus (00: 00,02: 00,04: 00,05: 45) Semt
523-6 Sincan - Polatlı - 2. Cad. - Sıhhıye
(01: 00,03: 00,05: 00 ) Ulus (00: 00,02: 00,04: 00,05: 45) Semt
525-6 Fatih - Plevne Mah. - Sıhhıye
(01: 00,03: 00,05: 00 ) Ulus (00: 00,02: 00,04: 00,05: 45) Semt
540-6 Eryaman - Sıhhıye
(01: 00,03: 00,05: 00 ) Ulus (00: 00,02: 00,04: 00,05: 45) Semt
602-6 Sıhhiye-Kızılay-Beytepe-Çayyolu-Yaşamkent
(03: 00,05: 00 ) Kızılay (02: 00-04: 00 ) Semt" - ANKARA