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Ankara Çubuk'ta 18 yaşındaki genç kız, fabrikada günde 18 otobüs kaynatıyor

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Ankara Çubuk'ta 18 yaşındaki genç kız, fabrikada günde 18 otobüs kaynatıyor
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Çubuk'ta yaşayan 18 yaşındaki genç kız, babasının yanında öğrendiği kaynakçılığı meslek edinip otobüs fabrikasında ilk ve tek kadın olarak işe başladı. Günde yaklaşık 18 otobüsün kaynak işlemini yapan genç kız, daha fazla kıza örnek olmak istediğini söyledi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Fatma Sena Karaveli, babasının yanında öğrendiği kaynakçılığı meslek edinerek bir otobüs fabrikasında günde yaklaşık 18 otobüsün kaynak işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Fatma Sena Karaveli, kaynakçılığı babasının sanayideki iş yerinde öğrendi. Meslek lisesinde kaynakçılık eğitimi alan ve katıldığı yarışmalarda ödüller kazanan Karaveli, lise eğitiminin ardından bir otobüs fabrikasında çalışmaya başladı. Günde yaklaşık 18 otobüsün kaynak işlemlerini gerçekleştiren Karaveli, kendisi gibi daha fazla kıza örnek olmak istediğini ifade etti.

"Bu mesleğe babamın desteğiyle daha çok ilgim arttı"

Kaynakçılık mesleğine babasının desteğiyle adım attığını ifade eden Fatma Sene Karaveli, "12 yaşındayken, babamın sanayideki dükkanına yardıma gidiyordum. Daha sonra merak duygusuyla yanında çalışmaya başladım. Bu mesleğe babamın desteğiyle daha çok ilgim arttı. Lisede kaynakçılık üzerine eğitim aldım. Meslek lisesinde yarışmalara katıldım. Kendimi sürekli geliştirmeye çalıştım. Katıldığım yarışmalarda başarılı oldum, ödül aldım" dedi.

"Otobüs fabrikasında ilk ve tek kadın olarak işe başladım"

Karaveli, lise eğitiminin ardından bir otobüs fabrikasında çalışmaya başladığını ve günde yaklaşık 18 otobüsün kaynak işlemini gerçekleştirdiğini belirterek, "Her mesleğin bir zorluğu var. Bu meslekte de kadın olarak, daha büyük bir zorluğu oluyor. Ama ben insanların dediğini umursamıyorum, insanlar her zaman konuşuyor. Ben işimi yapmaya devam ediyorum. Kendi sınırlarımdan bir imkansızı başardım. Liseden sonra babamın iş yerinden ayrıldım. Bir otobüs fabrikasında ilk ve tek kadın olarak işe başladım. Günde 18 tane otobüs kaynatıyorum. Benim gibi diğer kadınların da bu zor işleri yapabileceğini düşünüyorum. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok" diye konuştu.

"İnsanlar, bu işi yaptığıma inanmıyor"

İşini severek yaptığını ve ön yargılara rağmen kendini yaptığı işle gösterdiğini vurgulayan Karaveli, "Fabrikada destekleyen de oluyor, ön yargıyla karşılaştığım zamanlar da oluyor, ama ben işimi severek yapıyorum. İnsanlar, bu işi benim yaptığıma inanmıyor ama ben sözle değil yaptığım işle gösteriyorum. Bence erkek işi veya kadın işi diye sınıflandırılma olmamalı. Benim gibi daha çok kız kaynakçılar olabilir. Ben onlara örnek olmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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