Ankara Büyükşehir'den Önce Öğretmenler Sonra Çocuklar İçin Oyun Eğitimi

ANKARA (ANKA) -

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile UNICEF arasında yapılan "Erken Çocukluk Eğitimi" iş birliği kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde çalışan öğretmenler için "Oyun Yoluyla Öğrenme" eğitimi düzenlendi. Eğitimi alan öğretmenler daha sonra 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için açılacak 20 adet oyun odasında 9 Mayıs'tan itibaren bu eğitimi vermeye başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

UNICEF ile yapılan "Erken Çocukluk Eğitimi" projesi kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan öğretmenler için 'Oyun Yoluyla Öğrenme' eğitimi düzenlendi.

HEDEF BAŞKENTLİ ÇOCUKLARIN OYUN ODALARINDA BÜYÜMESİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan öğretmenlere yönelik UNICEF ile LEGO Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Oyun Yoluyla Öğrenme' eğitimine 90 öğretmen katıldı.

Ücretsiz hizmetten bin Başkentli çocuğun faydalanmasının hedeflendiği proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren merkezlerde, 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için 9 Mayıs'tan itibaren 20 adet oyun odası açılacak. Başkentli çocukların oyun odalarında büyüyerek gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan ABB, bu odaları çocuk dostu mobilyaların yanı sıra oyuncaklar, hikaye kitapları, yapbozlar ve müzik aletleri gibi yaşlarına uygun materyallerle donatacak.

OYUN YÖNTEMİYLE ÖĞRETMENLER VE ÇOCUKLAR ARASINDAKİ BAĞ GÜÇLENDİRİLECEK

Büyükşehir Belediyesindeki çalışan öğretmenlerin çocuklarla arasında bir bağ kurması için düzenlenen 'Oyun Yoluyla Öğrenme' eğitiminde çocuklarla iletişimin püf noktalarını anlatan İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belma Tuğrul, şu bilgileri verdi:

"Eğitimlerin amacı yetişkinlerin oyunla zaman içerisinde kopmuş olan bağını güçlendirmek ve onların hem kendilerini keşfetmeleri hem de çocuklarla arasında bir bağ inşa etmek için oyunu yeniden tanımlamaları ve oyunun gücünden yararlanmalarını sağlamak. Belediyedeki görevli arkadaşlarımızın oyunla ilgili geçmişte bıraktıkları anıları güçlendirmek, onların hem kendilerini yeniden keşfetmeleri ve çocuklarla arasında bir bağ inşa etmesi için bu eğitimleri düzenliyoruz. Oyun oynayan çocuklar kendilerini daha rahat ifade edebiliyor."

ÖĞRETMENLERDEN EĞİTİMDEN MEMNUN

Mesleklerinde ilerlemek ve daha iyi bir hizmet vermek için düzenlenen eğitimlere katılan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenler ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Seda Tümtürk: " Ankara Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliği ile düzenlenen eğitimlere katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Lego tuğlaları ile yapılan eğitim; yaratıcı becerileri geliştirme, görsel hafıza, bedensel ve işitsel gelişime de destek sağlıyor. Bize bu imkanı sağladığı için başta Ankara Büyükşehir Belediyesine ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum."

-Zeynep Hazine: "Eğitimlerde ne kadar az materyalle çocukların ne kadar çok oyun oynayabileceğini öğrendim bu benim için çok keyifli oldu. Bu eğitimler sayesinde yeni bilgiler öğrendim."

-Sima Gizem Akgül: "Eğitimler çok eğlenceli ve güzel geçiyor. 2 gün boyunca yeni bilgiler öğrendim emeği geçen herkese teşekkür ederim."

-Hazel Elitok: "Belediyemizin ve UNICEF'in düzenlediği eğitimlerde yeni bilgiler öğrendik bizler için çok faydalı bir eğitim oldu."