Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Avrupa'da üç madalya - Haberler

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Avrupa'da üç madalya

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Avrupa'da üç madalya

Arnavutluk'un Tiran şehrinde yapılan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'ndan Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 3 madalyayla döndü.

Arnavutluk'un Tiran şehrinde yapılan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'ndan Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 3 madalyayla döndü.

Şampiyonada Aysel Özkan, 98 kilo koparma ile 3., 115 kilo silkme ile 7., 213 kilo ile total 4., Dilara Uçan, 99 kilo koparma 4., 121 kilo silkme 3., 220 kilo total ile 3. Melike Günal, 108 kilo koparma ile 2., 134 kilo silkme ile 2., 242 kilo ile toplamda 2. oldu.

Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adından sıkça söz ettirmeyi başaran Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 'Türk Sporuna Yıldızlar Yetiştiriyoruz' sloganıyla bu yıl şimdiden katıldığı tüm yarışmalarda madalyaların en büyük adayı. Ankara Büyükşehir belediyesi Spor kulübü başkanı Cevdet Toptaş, "Ulusal ve uluslararası tüm yarışmalarda şampiyonluğu hedefleyen alanında en iyilerin forma giydiği takımımızla inşallah 2024 olimpiyatlarında ülkemize madalyalar kazandıracağız" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aysel Özkan Tiran Yerel Haberler

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