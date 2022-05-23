Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Sebze Fidesi Desteği - Haberler

Yerli üretimi artırmak ve Başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla kırsal kalkınma hamlesini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında Başkentli çiftçilere şimdi de sebze fidesi desteği sağlıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesini üreticilerle buluşturmaya başladı. Sebze fidesi dağıtımı 28 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceleyen desteklerle hem Başkent'in hem de ülke ekonomisinin canlandırılmasına katkı sağlıyor. ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesini (domates, biber ve patlıcan) Başkentli üreticilere dağıtmaya başladı.

YÜZDE 75'İ HİBE, YÜZDE 25'İ ÇİFTÇİ KATKI PAYLI

Yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere 25 ilçede sebze fidesi desteği sağlayacaklarını açıklayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Orman Endüstri Mühendisi Endercan Ulamış, "2022 yılı sebze fidesi desteğimize Ayaş ilçesinden başladık. Toplam 25 ilçemizde 9 milyon 447 bin 285 sebze fidesini dağıtacağız" dedi.

Başkentli çiftçilerin ekonomisine de katkı sağlayan sebze fidesi desteğine Ayaş ilçesinden sonra Beypazarı ile devam edilirken bu destekten yararlanan yerli üreticiler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

Mehmet Keskin: Bu desteklerin üreticiden çok tüketiciye faydası var. Bu destekler olmasa daha az ekim olacakken bu sayede daha fazla ekim yapabiliyoruz. Üretimin daha bol olmasına da sebep oluyor. 30 yıldır çiftçiyim, bu destekler çok güzel geldi.

Muhsin Aslan: 3 senedir fide, nohut, gübre gibi çok fazla destekten yararlanıyoruz. Tarlalarımıza, bütçemize her türlü desteği var. Bu kadar ekemezdik, teşekkür ediyoruz.

Osman Uğur: 45 yıldır çiftçiyim, daha önce böyle destekler olmadı. Bu desteklerin bize çok büyük faydası var, yükümüz hafifliyor. Fide paralarını ödeyemiyorduk. Maddi manevi çok büyük destekler bunlar.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 28 Mayıs 2022 tarihine kadar 25 ilçenin tamamında sebze fidesi dağıtımına devam edecek.