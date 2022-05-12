Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Ankara Mükemmellik Maratonu Projesi" İçin Start Verdi

ANKARA (ANKA) -

Başkentlilere daha hızlı ve kaliteli bir hizmet vermek hedefiyle Kalite Derneği ile iş birliği yaparak 'İyi Niyet Bildirgesi'ni imzalayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ' Ankara Mükemmellik Maratonu Projesi'nin de startını verdi. Katıldığı lansman toplantısında hizmet anlayışı ile Başkent'i dünyada örnek alınacak bir kent haline getirmek istediklerini belirten Başkan Mansur Yavaş, "En büyük projem Ankara halkının refah seviyesini artırmak. Güçlerimizi birleştirerek, bıkmadan, yorulmadan ve özveriyle çalıştığımızda hedeflediğimiz başarıya ulaşacağımızdan şüphem yok" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere daha kaliteli hizmet sunmak ve katılımcı yönetim anlayışını yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu amaçla geçtiğimiz aylarda Kalite Derneği (KalDer) ve ulusal iş birliği ortağı Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) ile protokol yapan Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Kalite Hareketi kapsamında 'İyi Niyet Bildirgesi'ni imzalayarak, 'Ankara Mükemmellik Maratonu Projesi'nin de startını verdi.

YAVAŞ: "EN BÜYÜK PROJEM ANKARA HALKININ REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK"

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen proje lansman toplantısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Levent Alkışlar ve Belediye bürokratları da katıldı.

Bildirgeye imza atarak projenin tanıtımını yapan Başkan Mansur Yavaş, "Seçimden önce sürekli vurguladığım gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak en büyük projem Ankara halkının refah seviyesini artırmaktır. Göreve geldikten sonra da tüm icraatlarımızın hedefi Başkent Ankara'yı sadece ülkemizde değil bütün dünyada örnek de alınacak bir kent haline getirmek, hemşehrilerimizi hak ettikleri huzur ve refaha kavuşturmak oldu" dedi.

ABB'DE HİZMET ANLAYIŞINDA ÜSTÜN PERFORMANS HEDEFİ

Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir hizmet anlayışıyla ABB'nin kalite performansını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerine dikkat çeken Yavaş, şöyle konuştu:

"KalDer ile yürüteceğimiz 'Ankara'nın Mükemmellik Maratonu Projesi'ni bu çerçevede çok önemsiyoruz. Projemiz vesilesiyle artık Ankara'mızı hak ettiği mükemmel hizmet kalitesine ulaştırmak için ilk günden beri yürüttüğümüz faaliyetlerin yanı sıra stratejik planlarımızı da içeren bir öz değerlendirme çalışması yapacağız. Böylece objektif ve uluslararası kabul görmüş kalite kriterleri ortaya çıkacak, yenilikçi ve sürekli iyileştirme kültürümüzde tüm birimlerimize içselleştirilmesini sağlayacağız. Belediyemizin daha üstün bir performansa ulaşması amacıyla bu uzun yolculuğa çıkıyoruz. Diğer çalışmalarımızda olduğu gibi bu yolda da güçlerimizi birleştirerek, hiç bıkmadan, yorulmadan ve özveriyle çalıştığımızda hedeflediğimiz başarıya ulaşmada hiç şüphem yoktur."

PERSONELE KALİTE ELÇİLERİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Kent yönetiminde hizmet kalitesini artırmaya yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ise "Ankara Büyükşehir Belediyesi için önemli bir gün. Ulusal kalite hareketinin ciddi bir örneği haline gelebilecek bir uygulamayı başlatmak bizim için politika ve başlangıç oldu" dedi.

Kurulan çalışma grubu ile ABB'nin vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla eksikliklerini saptayacağını ve çözüm üreteceğini ibelirten ABB Strateji Geliştirme Daire Başkanı Melek Günden Çınar, "İlk etapta 150 mesai arkadaşımıza kalite elçileri eğitimi verilerek sürdürülebilir mükemmellik yolunda önemli bir adım atılmıştır. Önümüzdeki dönemde ise bir dizi çalıştay ve eğitim düzenleyerek kurumsal öz değerlendirme sürecini tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Levent Alkışlar ise bu projenin sadece Ankara'ya değil tüm Türkiye'ye örnek olacağını kaydederek, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ulusal Kalite Hareketi'ne katılmasından mutluluk duyuyorum. Beklentimiz sizin başarılarınızı ilerleyen süreçte diğer tüm kurumlara duyurmak. KalDer olarak desteğimiz devam edecek" diye konuştu.

EFQM kalite modelinin benimsenmesi, sürekli iyileştirme kültürünün ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Büyükşehir personeline yönelik 'kalite elçileri' eğitimi düzenlendi.

150 kişinin katıldığı eğitimde; eğitmen ve kursiyerler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Müjgan Kerman (Kalite Derneği Eğitmeni): "Büyükşehir Belediyesinin öncü başkent olması için düzenlenen bu eğitimler çok değerli. Yapacağımız çalışma belediyemizi çalışanları ile daha iyi noktalara taşımak. Daha iyi neler yapabiliriz? İyileştirme fırsatları neler? Tüm bunları çalışanlarla birlikte ortaya dökmek ve bu konuda ilerleme sağlamak istiyoruz."

-Emre Orkun Altınok: "EFQM modelini bugün öğrendik. Umarım bütün aldığımız eğitim modellerini derleyerek hem belediye hizmetlerindeki kaliteyi artırır hem de kendi bireysel özgüvenimizi yükseltecek modeli uygulayabiliriz."

-Timsal Tekel: "Özellikle belediyemize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Neden-sonuç ilişkilerini ve sorunları tespit anlamında ve bu sorunları çözmek anlamında nasıl bir yaklaşım içinde olmamız gerektiğini öğreniyoruz. Güzel ve faydalı bir eğitim oldu."