Ankara Büyükşehi'in Sma Hastalarının Bağış Kampanyalarına Desteği  Devam Ediyor - Haberler

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Ankara Büyükşehi'in Sma Hastalarının Bağış Kampanyalarına Desteği  Devam Ediyor

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Ankara Büyükşehi'in Sma Hastalarının Bağış Kampanyalarına Desteği  Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası çocukların valilik izinli bağış kampanyalarının bilgilerini, resmi internet sitesinden yayımlamaya devam ediyor. Hayırsever vatandaşlar, “https://www.ankara.bel.tr” adresinde yer alan ‘SMA'lı Çocuklarımıza Destek Sayfası’ üzerinden tedavi masraflarının karşılanması için destekte bulunabilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası çocukların valilik izinli bağış kampanyalarının bilgilerini, resmi internet sitesinden yayımlamaya devam ediyor. Hayırsever vatandaşlar, "https://www.ankara.bel.tr" adresinde yer alan 'SMA'lı Çocuklarımıza Destek Sayfası' üzerinden tedavi masraflarının karşılanması için destekte bulunabilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası çocuğu olan ve tedavi masrafları için kampanya başlatan ailelere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla resmi internet adresi üzerinden destek sağlıyor.

Hayırsever vatandaşlarla SMA'lı çocuğu olan aileler arasında aracılık görevi üstlenen Büyükşehir Belediyesi, 52 güncel ilanı yayımlamaya devam ederek bu desteğini sürdürüyor.

SMA HASTASI ÇOCUKLAR İÇİN KÖPRÜ GÖREVİ

Valilik izinli başlatılan bağış kampanyalarını " https://www.ankara.bel.tr"  internet adresinde yer alan 'SMA'lı Çocuklarımıza Destek Sayfası' bölümü üzerinden yayımlayan ABB, SMA'lı çocuklarla hayırseverler arasında köprü görevi de üstleniyor.

Türkiye'de ilk kez yeni evlenecek çiftler için ücretsiz SMA testi uygulamasını başlatarak örnek olan Büyükşehir Belediyesi, SMA hastası çocukların tedavi masraflarının karşılanması için de WEB sayfasında IBAN numaralarını paylaşıyor.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, spinal müsküler atrofi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Yerel, Haberler

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