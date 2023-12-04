Ankara Abisi Yasin Oyanık, Şengül Teyzenin Yeni Evinin Yardımını Yaptı

Yasin Oyanık, ekonomik durumu iyi olmayan Şengül teyzeye yardım ederek yeni bir ev sağladı. Şengül teyze, Oyanık ve arkadaşlarının yardımıyla yeni mobilyalar, kıyafetler ve gıda malzemeleriyle mutlu oldu.

İhtiyaç sahiplerinin yardımına koşan ve 'Ankara Abisi' olarak bilinen Yasin Oyanık, 85 yaşındaki Şengül teyzenin yeni evini teslim etti.

Sosyal medyada 'Ankara Abisi' olarak bilinen Yasin Oyanık, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım etmesiyle tanınıyor. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlenen Oyanık, bu sefer de Şengül teyze için harekete geçti. Bir dönem Şengül teyze ile aynı yerde yaşayan bir öğretmenin kendisine haber vermesiyle Şengül teyze ile iletişime geçen Yasin Oyanık, Şengül teyzenin evine giderek zor anlarına şahit oldu. Evinin damı akıtan, bu sebepten dolayı eşyaları neredeyse çürümeye yüz tutan ve maddi durumundan dolayı yeterli beslenemeyen Şengül teyze, Oyanık ve arkadaşlarının yardımıyla yeni konteyner evine kavuştu. Ayrıca Oyanık ve arkadaşları Şengül teyzeye yeni mobilyalar, kıyafetler ve gıda malzemeleri teslim etti. Yardımların kendisine ulaşmasının ardından ise Şengül teyzenin mutlu halleri kameralara yansıdı. - ANKARA