Anız Yakma Uyarısı: Çiftçilere Dikkatli Olmaları İstendi

Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, ekin hasadının yaklaşması dolayısıyla, anız yakma girişimlerinin arttığını belirterek, çiftçilere uyarılarda bulundu.

Çiftçilerin üretim aşamasında önce kuraklık akabinde don ve dolu ile karşılaşması sonucu büyük bir zarara uğradığını söyleyen Başkan Turanlı, tek geçim kaynağı olan ve umudu olan ekin alanların hasat dönemine girdiğinden çiftçilerin ve vatandaşların yangınlara karşı dikkatli olmasını istedi.

Başkan Turanlı, "Sigara izmaritinin dışarıya atmaması, piknik yapan vatandaşlarımızın yaktıkları ateşi tam söndürmeden piknik alalarını terk etmemesi, arazi içine yol kenarlarına, cam şişe atılmaması gibi konulara dikkat edilmelidir. Bu şekilde vatandaşlarımızın doğaya sahip çıkması hem vatandaşlarımızın hem de çiftçimizin lehine oluşan insanlık görevidir. Sadece çiftçiye iş düşmüyor. Bir ülkenin kalkınması tarımladır, tarımın sürdürebilirliği hep beraber toprağı korumakla olur. Çiftçilerimizin hasat döneminde her zaman temkinli olup, ekili alanlarda, araç ve motorlarında oluşabilecek olağan üstü olaylara karşı hazırlıklı olup gerekli olan durumlar da müdahale edebilmeleri için yangın söndürme ekipmanlarını bulundurmaları gerektirmektedir. Çiftçilerimiz ürün ekimi ya da arazi sürümünü kolay bir şekilde gerçekleştirmek için anızlarını yakmaktadır. Ancak anız yangınları sonucu toprakta ciddi manada tahribatı meydana getirmektedir ve toprakta yaşayan yararlı organizmaların kaybına da neden olmaktadır. Tarımsal üretimde tasarruf sağlamak ve tarlanın ikinci ürüne hazırlanma süresini kısaltmak amacıyla anızlar yakılmakta olup yapılan anız yakma işleminin, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik kalitesinin düşmesinin yanı sıra, doğaya, canlılara ve etrafında bulunan ekili ürünlere de zarar vermediği bilinmektedir. Anız yakmak toprakta bulunan organik madde oranını düşürerek yok etmekte, toprak verimsizliğine neden olup toprağı çoraklaştırmaktadır. Anız yakmak toprak erozyonuna sebep olmaktır. Anız yakmak toprak içerisindeki mikroorganizmalarını yok etmekle beraber toprakta bulunan suyun buharlaşmasına, çevre kirliliğine ve hava kalitesinin düşmesine sebep olmaktır. Yapılan bu faaliyet bir sonraki ürünün gübre maliyetini arttırmak anlamına da gelmektedir. Geçmiş yıllarda yaşamış olduğumuz anız yangınların sonucunda çiftçilerimizin yıl boyunca emek sarf ettiği ürününün yok olmasına, traktörlerin ateş ortasında kalıp yanmasına, çiftçilerimizin bilinç dışı hareket edip, ürününü ekipmanını kurtarayım derken anız yangını yüzünden yaralanmasına hatta canından olmasına sebep olarak "Anızı yakma geleceğini karartma" sözünün altını çizerek tarım alanlarının yakılmamasını çevreyi, toprağı, doğayı ve doğa da yaşayan bütün canlılarımızı korumayı amaçlamayı vurgulamıştır. Anız yangınlarının önüne geçilebilmesi için anızı tarladan temizlemek için mümkün olduğunca toprağa yakın hasat yapılmalı, toprak işleme aleti, gerekirse hasat sonrasında sap parçalayıcı kullanıp toprak verimliliğini koruyup, yüksek verim almayı sağlayabiliriz. Hasat döneminde tüm çiftçilerimize kazasız belasız bereketli bir sezon geçirmelerini dilerim" diye konuştu. - ADIYAMAN