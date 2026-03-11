Haberler

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan seçildi

Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, İrfan Fidan'ın Başkanvekili olarak atanmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'ndan Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Anayasa'nın 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan seçildi. - ANKARA

