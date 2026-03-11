Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan'ın seçilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'ndan Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Anayasa'nın 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan seçildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı