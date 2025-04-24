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Anayasa Mahkemesi 63. Yılını Kutladı

Anayasa Mahkemesi 63. Yılını Kutladı
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi'nin 63. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hukukun üstünlüğü ve temel hakların korunmasında mahkemenin önemli rolüne vurgu yaptı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesinin 63'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya mesajında, "Dünyanın en eski ve en deneyimli mahkemelerinden biri olan Anayasa Mahkememizin 63. yılına erişmesinin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 25 Nisan 1962'de kurulan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, 63 yıldır hukukun üstünlüğünü esas alan bir anlayışla, temel hak ve özgürlüklerin korunması, anayasal ilkelerin hayata geçirilmesi ve demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi görevini büyük bir hassasiyetle yerine getirmektedir" dedi.

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru mekanizmasıyla da temel hak ve özgürlükleri en iyi şekilde korumaya yönelik kararlar verdiğini vurgulayan Özkaya, "Hukukun üstünlüğünü sağlama ve normların Anayasa'ya uygunluğunu denetleme bağlamında önemli sorumluluklar üstlenen Anayasa Mahkemesi, 23 Eylül 2012 tarihinde uygulamaya geçen ve Türk hukuk tarihindeki en önemli reformlardan birisi olan bireysel başvuru mekanizmasıyla da temel hak ve özgürlükleri en iyi şekilde korumaya yönelik kararlar vermektedir. Anayasa Mahkemesi, dün olduğu gibi bugün de adaletin, hukukun ve anayasal değerlerin güvencesi olma sorumluluğunu aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesinin bütün çalışanlarına teşekkür eden Özkaya, "Kuruluşundan bugüne bu yüksek sorumluluğu onurla taşıyan tüm üyelerimize saygılarımı sunuyor, görevini büyük bir özveriyle sürdüren çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Anayasa Mahkememizin 63. kuruluş yıldönümünü kutluyor, yargı camiamız ile aziz milletimize saygılarımı sunuyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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