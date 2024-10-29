Üye Girişi
Haberler

Anaokulu Öğrencileri, Kaymakam'a Türk Bayrağı Teslim Etti

Anaokulu Öğrencileri, Kaymakam'a Türk Bayrağı Teslim Etti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki anaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kaymakam Yüksel Ünal'ı ziyaret ederek el emeğiyle yaptıkları Türk bayraklarını teslim ettiler. Ünal, bu jestin Cumhuriyet bilincinin önemine dikkat çekti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde eğitim veren anaokulunun minik öğrencileri Kaymakam Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret ederek, el emeği ile yaptıkları Türk bayraklarını teslim ettiler.

Osmaneli Anaokulu Müdürü Süheyla Gül Korkut ve sınıf öğretmenleri eşliğinde Kaymakam Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret eden minik öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla el emekleri ile yaptıkları Türk Bayrağını teslim ettiler. Kaymakam Ünal, bu davranış sonrası duygularına hakim olamayarak, Atatürk'ün, bayrağın ve özgürlüğün önemini vurgulayarak, Cumhuriyet'in geleceği olan çocukların bu değerleri anlamalarının önemine dikkat çekti. Ünal, "Cumhuriyet Bayramının neden bu kadar önemli olduğunu böylesin minklerin yaptığı bu davranıştan anlıyoruz. Cumhuriyet bilincinin erken yaşta kazandırılmasında büyük önem taşıyor. Bu anlamda okul müdürlerine, öğretmenlerine ve velilere böyle duyarlı öğrenci yetiştirdikleri için teşekkür ederim" dedi.

Minik öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kaymakam Yüksel Ünal ile birlikte kutlayarak, bayram sevincini paylaştılar. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Yüksel Ünal Politika Osmaneli bilecik Kültür Eğitim Yerel

Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı

Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan nokta atışı saldırı

 Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı

Şimşek, herkesin merak ettiği konuda net konuştu: En kötüsü geride kaldı

 Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

Dervişoğlu idam ipi fırlattığı Bahçeli ile Anıtkabir'de karşılaştı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'mobbing' skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde mobbing skandalı! Baskılara dayanamayıp intihara kalkıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi surlardan düşen çocuğa ne oldu? Instagram DM çöktü mü? 29 EKİM Instagram mesajları neden gitmiyor? Hülya Kuran kimdir? Avukat Hülya Kuran kaç yaşında, nereli? Esra Erol'da 13 yaşındaki kız çocuğuna ne oldu? 29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER İstanbul Havalimanı'nda kadın polis neden intihar etti? Olay ne zaman oldu? 30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim Çarşamba okul var mı? Beşiktaş derbi açıklaması ne? Beşiktaş resmi açıklaması! Instagram'a ne oldu? 29 Ekim Instagram ne zaman düzelecek? Milan - Napoli maçı ne zaman? Milan - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? (29 Ekim)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.