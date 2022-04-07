Anaokulu öğrencileri itfaiyeciliği öğrendi

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler Anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan grup, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlilerini ziyaret etti.

Belediye Meclisi Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve itfaiye erleri öğrenci ve öğretmenleri karşılayarak, itfaiye müdürlüğünü gezdirdi. İtfaiye Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi alan öğrenciler, merak ettikleri soruların cevabını İtfaiye Müdürlüğü Görevlisi Onur Kemal Sağaslan'dan aldı. İtfaiye Müdürlüğünün kamyon ve itfaiye kıyafetlerini inceleyerek, bilgi alan öğrenciler daha sonra itfaiye aracından su sıktı.

Başkan Yardımcısı Gürses ve Meclis Başkan Vekili Kaya, öğrencilere ziyaret sonunda çikolata ikram ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, ziyaretin çok verimli geçtiğini belirterek, yetkililere teşekkür etti. - BİLECİK