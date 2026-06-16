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Milletvekili Söylemez'den Anamur'daki huzurevi inşaatında inceleme

Milletvekili Söylemez'den Anamur'daki huzurevi inşaatında inceleme
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TBMM Divan Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Anamur ilçesinde yapımı hızla devam eden huzurevi inşaatında incelemelerde bulundu.

TBMM Divan Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Anamur ilçesinde yapımı hızla devam eden huzurevi inşaatında incelemelerde bulundu. Söylemez, projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Milletvekili Söylemez'e ziyaret sırasında AK Parti Anamur İlçe Başkanı Burak Bulut, teşkilat mensupları ve ilgili kurum temsilcileri eşlik etti. İnşaat alanını gezen Söylemez, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Söylemez, yaşlı vatandaşların huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri modern bir yaşam alanının Anamur'a kazandırılacak olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır" diyen Söylemez, "Hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren kıymetli büyüklerimizin huzur ve güven içerisinde yaşayabilecekleri modern bir yaşam alanını Anamur'umuza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devletimizin sosyal hizmet anlayışının önemli eserlerinden biri olan bu yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sosyal devlet anlayışını güçlendiren yatırımların sürdüğünü vurgulayan Söylemez, huzurevinin tamamlanmasının ardından bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını kaydetti.

Projeye destek verenlere teşekkür eden Söylemez, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yapımında sona yaklaşılan Anamur Huzurevinin en kısa sürede hizmete açılarak yaşlı vatandaşların kullanımına sunulmasının planlandığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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